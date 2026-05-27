Apple Resmi Hadirkan MacBook Pro 16 Inci dengan Chip M5 Pro dan M5 Max di Indonesia

Apple meluncurkan MacBook Pro 16 inci terbaru dengan chip M5 Pro dan M5 Max di Indonesia. Laptop ini menawarkan peningkatan performa signifikan untuk AI, kreator, dan pengembang, dengan kemampuan pemrosesan LLM 4x lebih cepat dan grafis hingga 50% lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Harga mulai dari Rp 39.999.000.

Apple secara resmi menghadirkan MacBook Pro 16 inci terbaru dengan chip M5 Pro dan M5 Max ke pasar Indonesia pada April 2026. Laptop premium ini merupakan penerus dari generasi M4 yang sebelumnya telah populer di kalangan profesional kreatif dan pengembang.

Dengan arsitektur Fusion Architecture terbaru, Apple mengklaim bahwa performa chip M5 Pro dan M5 Max mampu melonjak hingga empat kali lipat dibandingkan pendahulunya. John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering Apple, menyatakan bahwa dengan Neural Accelerator di dalam GPU, MacBook Pro baru ini memungkinkan para profesional untuk menjalankan large language models (LLM) yang kompleks langsung pada perangkat, sebuah kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh laptop lain di kelasnya.

Semua ini tetap mempertahankan daya tahan baterai yang luar biasa, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan mobilitas tinggi tanpa mengorbankan performa. Dari segi spesifikasi, chip M5 Pro dan M5 Max memiliki CPU hingga 18 core, terdiri dari 6 core super yang diklaim sebagai core CPU tercepat di dunia dan 12 core performa hemat daya untuk menangani beban kerja multithread. Peningkatan pada sisi AI sangat signifikan, dengan pemrosesan prompt LLM empat kali lebih cepat dibandingkan M4 Pro dan M4 Max.

Pembuatan gambar AI juga meningkat hingga delapan kali lebih cepat dibandingkan M1 Pro dan M1 Max. Performa grafis yang lebih tinggi hingga 50 persen membuat laptop ini ideal untuk rendering 3D, pengeditan video 8K, dan bahkan gaming berat.

Sebagai contoh, MacBook Pro dengan M5 Pro mampu menghasilkan gambar AI 7,8 kali lebih cepat dari M1 Pro, rendering 3D di Maxon Redshift 5,2 kali lebih cepat, dan ray tracing dalam game seperti Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 1,6 kali lebih cepat dibanding M4 Pro. Sementara M5 Max menawarkan peningkatan lebih lanjut dengan kemampuan rendering video di Blackmagic DaVinci Resolve Studio 5,4 kali lebih cepat dari M1 Max.

Untuk mendukung tugas-tugas berat ini, bandwidth memori juga ditingkatkan: M5 Pro mendukung RAM hingga 64GB dengan bandwidth 307 Gbps, sedangkan M5 Max mencapai 128GB dengan bandwidth 614 Gbps. Ruang penyimpanan SSD baru menawarkan kecepatan baca tulis hingga dua kali lipat, mencapai 14,5 Gbps, sehingga proses loading file besar menjadi lebih cepat. Daya tahan baterai menjadi salah satu keunggulan utama MacBook Pro ini.

Apple mengklaim bahwa laptop dapat bertahan hingga 24 jam dalam pemakaian normal, dan bagi pengguna yang beralih dari model Intel, mereka bisa mendapatkan tambahan waktu pemakaian hingga 13 jam. Laptop ini mampu menjaga performa maksimal baik saat menggunakan baterai maupun saat terhubung ke stop kontak. Dukungan pengisian cepat memungkinkan baterai terisi 50 persen hanya dalam 30 menit dengan adaptor 96W atau lebih tinggi.

Dari segi konektivitas, Apple membekali MacBook Pro ini dengan tiga port Thunderbolt 5, HDMI yang mendukung resolusi hingga 8K, dan slot SDXC yang masih dipertahankan untuk para kreator. M5 Pro mendukung hingga dua layar eksternal resolusi tinggi, sementara M5 Max dapat menangani hingga empat layar eksternal. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6 berkat chip jaringan N1 rancangan Apple.

Layar MacBook Pro tetap menggunakan panel Liquid Retina XDR dengan kecerahan puncak 1.600 nit untuk konten HDR dan 1.000 nit untuk konten SDR. Opsi nano-texture tersedia bagi pengguna yang sering bekerja di lingkungan dengan pantulan cahaya tinggi. Kamera 12MP Center Stage dengan fitur Tampilan Meja membuat panggilan video dan presentasi menjadi lebih interaktif. Sistem audio enam speaker dengan dukungan Audio Spasial dan mikrofon berkualitas studio memberikan pengalaman mendengarkan yang imersif.

Perangkat lunak yang dijalankan adalah macOS Tahoe terbaru, di mana Spotlight mendapatkan pembaruan besar yang memungkinkan pengguna menjalankan tindakan langsung dari bilah pencarian. Integrasi Apple Intelligence semakin dalam, dengan fitur Terjemahan Langsung di Pesan, FaceTime, dan Telepon untuk memudahkan komunikasi lintas bahasa. Pintasan kini dapat terhubung langsung ke model AI di perangkat, meningkatkan produktivitas sehari-hari.

Apple juga menawarkan berbagai konfigurasi harga untuk pasar Indonesia, mulai dari Rp 39.999.000 untuk varian M5 Pro hingga Rp 89.999.000 untuk M5 Max dengan spesifikasi tertinggi. Dengan segala peningkatan ini, MacBook Pro 16 inci M5 Pro dan M5 Max siap memenuhi kebutuhan para profesional kreatif, pengembang AI, dan pengguna power user di Indonesia





