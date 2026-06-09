Apple Luncurkan Aplikasi Siri AI Mandiri di WWDC 2026

Apple memperkenalkan aplikasi mandiri untuk asisten virtual Siri berbasis AI di WWDC 2026. Aplikasi ini menyimpan semua riwayat percakapan, dapat diakses lintas perangkat Apple, dan menawarkan fitur pencarian ringkasan, unggah dokumen/gambar, serta mode suara dengan sinkronisasi iCloud dan perlindungan privasi.

Apple menghadirkan aplikasi mandiri untuk asisten virtual Siri versi baru berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diumumkan dalam ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026. Aplikasi Siri AI dirancang sebagai tempat penyimpanan seluruh riwayat percakapan pengguna dengan asisten virtual tersebut, mirip dengan chatbot AI seperti ChatGPT dan Claude.

Pengguna dapat menelusuri kembali percakapan lama dan melanjutkan percakapan yang pernah dilakukan. Saat membuka percakapan terdahulu, aplikasi akan menampilkan ringkasan isi pembahasan sehingga pengguna tidak perlu membaca seluruh transkrip percakapan. Selain itu, pengguna dapat memulai percakapan baru dengan Siri AI melalui aplikasi tersebut, baik dengan mengetik pertanyaan, mengunggah dokumen maupun gambar, maupun menggunakan mode suara untuk berinteraksi langsung. Aplikasi Siri juga dapat digunakan lintas perangkat Apple, mulai dari iPhone, Mac, hingga iPad.

Seluruh riwayat percakapan pengguna akan disinkronkan melalui layanan iCloud dengan tetap menerapkan sistem perlindungan privasi yang menjadi standar Apple. Peluncuran aplikasi ini bersamaan dengan diperkenalkannya Siri AI, yang merupakan pembaruan besar yang meningkatkan kemampuan asisten virtual dengan sejumlah fitur berbasis AI yang mampu memahami konteks, mengakses informasi pada perangkat pengguna, serta membantu berbagai tugas secara lebih kompleks.

Dengan aplikasi mandiri ini, pengguna Apple kini memiliki akses yang lebih mudah dan terpusat untuk berinteraksi dengan Siri dalam bentuk yang lebih canggih dan mudah digunakan. Aplikasi ini juga menandai langkah strategis Apple dalam memperkuat ekosistemnya dengan menyediakan pengalaman AI yang terintegrasi namun fleksibel di seluruh perangkat. Dengan demikian, pengguna dapat menikmati manfaat AI generatif yang lebih personal tanpa mengorbankan privasi, sebuah konsistensi yang selalu dipegang oleh Apple dalam pengembangannya





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