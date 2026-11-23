Pangsa pasar Apple melonjak tajam ke 57 persen di AS saat pengiriman smartphone nasional turun 9 persen. Samsung dan Motorola terkendala krisis memori global.

Apple mengonsolidasikan dominasinya secara agresif di pasar perangkat seluler Amerika Serikat pada kuartal ketiga tahun 2026 dengan menaikkan pangsa pasar menjadi 57 persen, sebuah lonjakan signifikan dari angka 50 persen yang dicatat pada periode yang sama di tahun 2025. Penguasaan pasar yang masif ini terjadi di tengah lesunya permintaan konsumen secara umum, di mana total pengiriman smartphone di wilayah tersebut justru mengalami kontraksi sebesar 9 persen dibandingkan dengan hasil pengiriman pada musim panas tahun sebelumnya. Data kuantitatif ini menegaskan pergeseran struktur pasar yang bergerak jauh lebih cepat ke arah ekosistem tertutup Apple dibandingkan dengan platform terbuka lainnya.

Analisis Kontraksi Pasar Global

Berdasarkan laporan resmi yang dipublikasikan pada Kamis tanggal 19 November, lembaga riset pasar Counterpoint Research mengonfirmasi bahwa dinamika pengiriman perangkat seluler di Amerika Serikat mengalami perlambatan serius selama jendela waktu Juli hingga September 2026. Penurunan angka pengiriman sebesar 9 persen tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh lini produk, melainkan sangat terkonsentrasi pada segmen perangkat Android kelas bawah yang sangat bergantung pada ketersediaan komponen memori yang stabil. Kondisi pasar yang mencekam ini menandai salah satu periode tersulit bagi vendor perangkat keras dalam beberapa tahun terakhir, di mana kelangkaan pasokan global menjadi faktor penghambat utama bagi pertumbuhan industri.

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Krisis ketersediaan memori flash ini bertindak sebagai filter ketat yang mempersempit pilihan konsumen pada perangkat harga menengah dan entry-level. Ketika stok memori melonjak harganya atau menjadi langka, produsen yang mengandalkan volume penjualan melalui model murah mengalami kerugian paling parah. Fenomena ini secara langsung menguntungkan Apple yang dikenal memiliki margin keuntungan tinggi dan kemampuan manajemen rantai pasok yang jauh lebih tangguh, sehingga memungkinkan perusahaan untuk terus memenuhi permintaan premium meskipun tekanan logistik global sedang memuncak. Strategi ini membuktikan ketahanan bisnis perusahaan di bawah kepemimpinan eksekutif senior yang menjaga stabilitas operasional.

Posisi Kompetitif Samsung dan Motorola

Samsung Electronics berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar sekunder dengan merebut pangsa pasar sebesar 25 persen pada kuartal ketiga 2026, naik tipis dari 24 persen pada tahun sebelumnya. Namun, pencapaian ini sebenarnya merepresentasikan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak pencapaian Samsung pada kuartal kedua tahun 2026 yang mencapai 30 persen. Keberadaan Samsung di urutan kedua ini sangat bergantung pada strategi diversifikasi produk yang menggabungkan penawaran model unggulan premium dengan seri Galaxy A yang menargetkan segmen pasar bawah. Upaya perusahaan Korea Selatan ini bertujuan untuk menekan penurunan total pengiriman dengan mempertahankan volume penjualan di berbagai titik harga.

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Di sisi lain, Motorola menghadapi tekanan pasar yang lebih tajam dengan turunnya pangsa pasar dari 12 persen di kuartal sebelumnya menjadi hanya 8 persen pada kuartal ketiga 2026. Penurunan drastis ini disebabkan secara langsung oleh lini ponsel murah merek tersebut yang terpukul keras akibat lonjakan harga memori global. Sebagai produsen yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komponen dalam segmen entry-level, Motorola tidak memiliki bantalan margin yang cukup untuk menyerap dampak inflasi biaya produksi. Posisi ketiga ini menunjukkan kerapihan ekosistem Android di luar dua raksasa teknologi utama saat menghadapi goncangan supply chain.

Kedatangan Google Pixel dan Pasar Lain

Google mencatatkan pergerakan yang menarik dengan naik ke posisi keempat berkat peluncuran seri Pixel 11 yang berhasil mengangkat pangsa pasarnya menjadi 6 persen. Angka ini merepresentasikan penurunan year-over-year dari 7 persen pada kuartal ketiga 2025, namun melonjak dua kali lipat dibandingkan dengan hasil kuartal kedua 2026 yang hanya sebesar 3 persen. Kehadiran Pixel 11 menjadi katalis penting yang menunjukkan bahwa produk perangkat keras Google masih memiliki daya tarik tersendiri di tengah dominasi Apple dan kesulitan pesaing lainnya. Integrasi mendalam antara perangkat keras dan layanan kecerdasan buatan menjadi nilai jual utama yang menarik minat konsumen Amerika Serikat.

Sisa pasar atau kelompok vendor lain yang tidak masuk dalam daftar lima besar secara kolektif hanya menyumbang 3 persen dari total pengiriman smartphone di AS pada kuartal ketiga 2026. Angka ini turun drastis dari 7 persen pada periode yang sama di tahun 2025, menandakan proses konsolidasi pasar yang semakin masif. Ketidakmampuan vendor kecil untuk bertahan di tengah kelangkaan memori menegaskan bahwa ekonomi skala besar kini menjadi prasyarat mutlak untuk bertahan hidup di industri perangkat seluler premium dan menengah di Amerika Serikat.

Dampak Langsung Terhadap Konsumen

Dampak nyata dari dinamika pasar ini adalah berkurangnya pilihan bagi konsumen yang mencari perangkat dengan harga terjangkau. Ketika merek-merek seperti Motorola dan varian Android lainnya mengurangi stok atau menaikkan harga, konsumen yang bergantung pada anggaran terbatas kehilangan akses ke teknologi terbaru. Kelangkaan memori global menciptakan efek domino di mana biaya produksi meningkat dan biaya akhir produk naik, mengurangi daya beli masyarakat. Peristiwa ini menjadi pengingat keras tentang kerentanan rantai pasok global terhadap stabilitas harga komponen elektronik dasar.