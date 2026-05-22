Apple and Digimap Launch MacBook Neo in Indonesia, Priced at One Million Rupiah

Apple and Digimap officially launched the MacBook Neo, a new line of laptops designed for young and first-time MacBook users, in Indonesia. Available in four unique colors, it is priced at one million Rupiah. MacBook Neo is designed to be affordable, although it has a premium design. With a balanced chip and 13-inch Liquid Retina display, it offers consistent performance for creative tasks.

Indra Kurniawan - Apple kembali menarik perhatian pasar gadget Tanah Air lewat kehadiran MacBook Neo di Indonesia . Laptop terbaru yang dibawa Digimap ini langsung mencuri perhatian berkat desain warna-warni cerah serta harga yang lebih terjangkau dibanding lini MacBook lainnya.

Peluncuran MacBook Neo dilakukan serentak di Digimap Pacific Place Jakarta dan Imaginaria Bali by Digimap, Jumat (22/5) pagi. Suasana acara dibuat penuh warna ala musim panas dengan kehadiran figur publik dan kreator konten ternama. MacBook Neo hadir sebagai lini baru yang menyasar pengguna muda, khususnya pelajar dan pengguna pertama MacBook. Laptop ini tersedia dalam empat pilihan warna yakni Blush, Indigo, Citrus, dan Silver.

‘Ini bisa dibilang lini baru MacBook dengan harga yang lebih affordable,’ ujar Farah Fausa Winarsih, GM Marketing Apple Business PT MAP Zona Adiperkasa. Menurut Farah, antusiasme masyarakat terhadap MacBook Neo sangat tinggi sejak masa pre-order dibuka. Bahkan, warna blush atau pink menjadi varian yang paling banyak dicari konsumen Indonesia.

‘Tapi yang sekarang habis kebanyakan 512. Biasalah, yang lebih gede biasanya lebih dicari,’ kata Joy





