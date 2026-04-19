Aplikasi Jaga Desa Tingkatkan Akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program digitalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan kualitas dan akuntabilitas yang lebih baik.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengemukakan pandangannya mengenai dampak positif program digitalisasi bertajuk Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dalam memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, kehadiran aplikasi inovatif yang dicetuskan oleh Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini diharapkan dapat secara signifikan memacu keseriusan dan kedisiplinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengimplementasikan program MBG. 'Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini, kita memiliki tambahan sarana pengawasan yang lebih efektif. Hal ini saya kira akan membuat seluruh mitra kami, termasuk seluruh SPPG yang ada, menjadi semakin serius dalam mengelola program makan bergizi. Kami optimis ini akan menghasilkan peningkatan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas yang jauh lebih baik,' ujar Dadan saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Jaga Desa Award 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Minggu malam (19/4/2026). Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa aplikasi Jaga Desa memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan program MBG. Aplikasi ini dirancang untuk memantau berbagai aspek krusial dalam pembangunan di tingkat desa, termasuk perihal pemanfaatan dana yang bersumber dari uang rakyat, agar dapat dipantau secara digital. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG benar-benar tersalurkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dadan menambahkan bahwa SPPG di seluruh penjuru Indonesia, yang mayoritas beroperasi di wilayah pedesaan, akan merasakan manfaat langsung dari integrasi aplikasi Jaga Desa. Dengan sinergi antara BGN dan Kejaksaan Agung, pengawasan terhadap pemanfaatan dana yang dialokasikan untuk program MBG diharapkan akan menjadi lebih ketat dan transparan. Ia menyampaikan bahwa aplikasi Jaga Desa ini telah berhasil menyebar ke hampir seluruh desa di Indonesia, dan ia memproyeksikan akan ada peningkatan jumlah SPPG yang mendaftar dan aktif menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini tentunya akan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana yang dikhususkan untuk program MBG. 'Jadi, selain kita memiliki deputi pemantauan pengawasan di internal BGN, serta peran inspektorat dan juga pemantauan dari masyarakat secara langsung, kini ada tambahan pengawasan yang sangat penting dari Kejaksaan Agung, selain dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),' jelas Dadan. Ia juga menegaskan kembali komitmen lembaganya untuk melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap pelaksanaan program MBG. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek pemanfaatan dana saja, tetapi juga mencakup kualitas dan kandungan gizi dari menu makanan yang disajikan. Dalam upaya memastikan kualitas menu yang optimal, Dadan merinci bahwa seluruh menu yang dihasilkan setiap harinya akan dilengkapi dengan penjelasan rinci mengenai angka kecukupan gizi dan rincian harganya. Selain itu, untuk para penerima manfaat program MBG, sedang disiapkan sistem umpan balik yang mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari ketepatan waktu penyajian hingga kualitas menu yang diterima. Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan kepuasan dan efektivitas program bagi seluruh sasaran. Aplikasi Jaga Desa sendiri merupakan sebuah inovasi digital yang digagas oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, yang pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa program ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya mengawal seluruh lini pemerintahan di tingkat desa agar terbebas dari segala bentuk penyimpangan, baik itu pelanggaran hukum maupun praktik korupsi. Dalam sambutannya pada acara tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin secara khusus menekankan betapa krusialnya semangat kebersamaan dan sinergi antar berbagai pihak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. Beliau menyampaikan harapan yang mendalam agar tidak ada lagi ditemukan perbuatan tercela, khususnya tindak pidana korupsi, yang terjadi di lingkungan pedesaan, karena hal tersebut dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Jaga Desa, Kejaksaan Agung bertekad menjadi garda terdepan dalam memastikan integritas dan efektivitas program-program pembangunan di desa. Implementasi Jaga Desa diharapkan tidak hanya menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat, tetapi juga menanamkan budaya transparansi dan akuntabilitas di kalangan aparatur desa, sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan amanah rakyat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat





