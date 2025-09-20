Apkasi Sambut Baik Tambahan TKD RAPBN 2026, Minta Skema Penyaluran Fleksibel

Apkasi mengapresiasi penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026, namun meminta skema penyaluran dana yang lebih fleksibel, khususnya melalui DAU non-earmark. Kekhawatiran terhadap dampak pemotongan anggaran tahun sebelumnya dan beban belanja pegawai menjadi perhatian utama.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( Apkasi ) menyambut baik keputusan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang menyepakati penambahan alokasi Transfer ke Daerah ( TKD ) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Kenaikan anggaran ini, meski belum mencapai jumlah yang diusulkan Apkasi , dipandang sebagai angin segar yang mampu meredam kegelisahan daerah akibat pemotongan belanja pada tahun sebelumnya.

Dalam Rapat Kerja antara Banggar DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Kamis, 18 September 2025, telah disepakati penambahan anggaran TKD dari semula Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari komisi-komisi DPR dan juga merespons gejolak yang timbul di daerah, salah satunya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan secara signifikan oleh beberapa pemerintah daerah. Peningkatan alokasi TKD ini diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. \Bupati Lahat, Bursah, menyatakan bahwa meskipun tambahan sebesar Rp 43 triliun belum memenuhi harapan Apkasi yang mengusulkan Rp 150 triliun, namun tambahan ini sangat membantu. Bursah menyampaikan hal ini bersama 20 pengurus Apkasi setelah melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri Jakarta pada Kamis, 18 September 2025. Bursah menjelaskan, pemotongan TKD sebesar 30% pada tahun sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya pos-pos anggaran penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, strategis, dan mandatori, terutama bagi daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah Rp 1 triliun. Kondisi ini telah menyebabkan keresahan di kalangan pemerintah kabupaten. Bursah juga mengutarakan harapannya agar jika kebijakan penyaluran TKD dilakukan melalui bantuan presiden (banpres) atau instruksi presiden (inpres), Apkasi diberikan ruang dialog untuk memastikan kesesuaian inpres dengan kebutuhan spesifik di daerah kabupaten. Ia menekankan bahwa sangat disayangkan jika inpres tidak relevan dengan kebutuhan daerah, karena hal itu akan mengurangi manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. \Wakil Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin, menyoroti pentingnya skema penyaluran anggaran jika angka TKD sudah final. Ia mengusulkan agar penambahan dana disalurkan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) non-earmark. Bupati Trenggalek ini berpendapat bahwa dengan sistem DAU non-earmark, daerah akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mendesak di lapangan. Nur Arifin memberikan contoh, anggaran yang awalnya dialokasikan untuk Rumah Sakit (RS) Kementerian Kesehatan akan lebih bermanfaat jika dialihkan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di daerah yang membutuhkan sistem rujukan cepat. Selain itu, Nur Arifin juga mengingatkan dampak dari penurunan TKD yang cukup signifikan, yang dapat membatasi kemampuan fiskal daerah. Apkasi berharap pemerintah kabupaten yang akan melakukan pinjaman daerah dapat difasilitasi secara khusus untuk memastikan pembangunan tidak terhambat. Beberapa pengurus Apkasi juga menyinggung masalah lain, yaitu beban belanja pegawai yang meningkat akibat pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga paruh waktu. Apkasi berharap beban ini dapat diringankan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat. Hal ini didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menyatakan bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027





