Apkasi dan IBA Dorong Investasi Daerah Melalui PPID, Komisi I DPRD Banten Tinjau Langsung

Apkasi bersama IBA berkomitmen mendorong investasi di daerah melalui Pusat Promosi dan Investasi Daerah (PPID) Batam. Kunjungan Komisi I DPRD Banten bertujuan meninjau efektivitas platform terintegrasi ini, yang diharapkan dapat memfasilitasi investasi dan ekspor, serta mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( Apkasi ), Sarman Simanjorang, menerima kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Banten di Pusat Promosi dan Investasi Daerah ( PPID ) Batam, Kepulauan Riau. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya bersama Apkasi dan International Business Association ( IBA ) untuk mendorong pengembangan investasi di daerah, dengan fokus pada pengintegrasian potensi lokal ke pasar global.

Kunjungan kerja ini dilakukan pada Kamis, 9 April 2026, guna meninjau efektivitas gedung PPID yang merupakan hasil kolaborasi Apkasi dan IBA, sebuah platform terintegrasi yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada Januari sebelumnya. Chairman IBA, Shan Shan, turut mendampingi Sarman Simanjorang dalam menerima pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten. Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Muhammad Faizal, mengungkapkan kekagumannya terhadap inovasi PPID yang digagas Apkasi, yang dianggap sebagai terobosan baru dalam upaya pemerintah daerah untuk menarik investor dan buyer luar negeri. Faizal menyatakan bahwa DPRD Banten akan segera menginformasikan kepada pemerintah daerah untuk bergabung di PPID, yang dianggap sebagai langkah penting bagi daerah untuk memiliki representasi di pusat promosi terpadu. \Sarman Simanjorang menjelaskan bahwa PPID bukan hanya sekadar kantor perwakilan, melainkan instrumen penting untuk mengatasi keterbatasan akses pasar internasional yang selama ini menjadi tantangan bagi daerah. Ia menekankan bahwa Batam sebagai kawasan perdagangan bebas memberikan peluang bagi setiap kabupaten untuk memamerkan potensi ekonomi mereka kepada dunia. Apkasi yakin bahwa melalui PPID, pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Fokus utama adalah pada optimalisasi ekspor komoditas unggulan dan pembukaan peluang investasi baru melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih kompetitif di tingkat global. Shan Shan, Chairman IBA, menyoroti pentingnya kemandirian daerah melalui pembiayaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran negara yang terbatas. Ia juga menyoroti kesulitan yang dihadapi investor asing dalam mengidentifikasi potensi daerah akibat ketiadaan platform terintegrasi, yang memperlambat proses due diligence. IBA dan Apkasi berkomitmen untuk mendukung 416 kabupaten yang memiliki sumber daya alam melimpah namun belum terkelola secara optimal. Melalui tiga pilar program—pembangunan hub promosi permanen, platform ekspor dengan pendampingan sertifikasi, dan penyiapan lahan investasi yang siap bangun—mereka berupaya menciptakan warisan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.\Kunjungan kerja ini diakhiri dengan peninjauan langsung operasional kantor-kantor perwakilan daerah yang telah bergabung di PPID. Diharapkan, kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan diskusi formal, tetapi juga menghasilkan realisasi investasi nyata di Provinsi Banten. Inisiatif ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah daerah untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keterlibatan IBA juga sangat penting dalam membawa pengalaman dan jaringan global untuk mendukung inisiatif ini. PPID sebagai platform terintegrasi diharapkan dapat memfasilitasi proses investasi, mempermudah akses ke pasar global, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Upaya bersama ini mencerminkan komitmen kuat untuk memajukan daerah melalui inovasi dan kolaborasi yang efektif. Dengan adanya PPID, diharapkan daerah dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Kemitraan antara Apkasi, IBA, dan pemerintah daerah diharapkan akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan di seluruh Indonesia. Pendekatan terpadu ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya mereka untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fokus pada ekspor komoditas unggulan dan pemanfaatan skema KPBU akan semakin memperkuat potensi daerah dalam perekonomian global





