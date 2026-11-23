Apindo menyambut baik penandatanganan IEU-CEPA dan IPA yang diperkirakan akan menghapus tarif bagi 98 persen pos tarif Uni Eropa, mendorong ekspor tekstil, sawit, dan manufaktur, serta meminta pemerintah memastikan implementasi yang lancar dan memberikan pendampingan teknis bagi UMKM.

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Apindo secara resmi memberikan apresiasi tinggi dan pandangan optimistis terhadap ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa yang disingkat dengan IEU-CEPA.

Kesepakatan bersejarah ini juga mencakup Perjanjian Perlindungan Investasi atau IPA yang telah ditandatangani oleh kedua pihak di Brussels, Belgia pada akhir pekan lalu. Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, menegaskan bahwa langkah strategis ini memiliki arti sangat penting bagi dunia usaha di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa perjanjian ini membuka jalan bagi perluasan akses pasar ekspor nasional secara signifikan. Salah satu mekanisme utamanya adalah melalui penghapusan tarif bea masuk yang akan diterapkan secara bertahap setelah perjanjian mulai berlaku.

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Hal ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa, sekaligus meningkatkan peluang investasi asing dan daya saing industri manufaktur dalam negeri di kancah global. Berdasarkan rincian kesepakatan yang telah disepakati, sekitar sembilan puluh koma empat persen dari total pos tarif Uni Eropa akan langsung diturunkan menjadi nol persen segera setelah IEU-CEPA resmi berlaku. Sementara itu, sisanya sebesar tujuh koma sembilan dua persen akan dihapuskan secara bertahap dalam jangka waktu tiga hingga lima belas tahun ke depan.

Manfaat IEU-CEPA bagi Sektor Ekspor

Secara keseluruhan, liberalisasi perdagangan ini mencakup sekitar sembilan puluh delapan koma tiga lima persen dari seluruh pos tarif Uni Eropa. Peluang penurunan tarif yang sangat luas ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh berbagai sektor unggulan Indonesia. Sektor-sektor yang diprediksi akan mendapatkan manfaat besar antara lain industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, produk perikanan, furnitur, serta berbagai produk manufaktur lainnya.

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Apindo memandang IEU-CEPA sebagai instrumen krusial untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui perluasan kemitraan usaha, penguatan rantai pasok global, serta transfer teknologi dan pengetahuan. Di sisi investasi, penandatanganan perjanjian ini dinilai berpotensi memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, sehingga dapat mendorong kemitrikan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan Uni Eropa.

Data dari Komisi Eropa menunjukkan bahwa nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai dua puluh delapan koma sembilan miliar euro atau sekitar lima ratus delapan puluh triliun rupiah pada tahun 2025. Uni Eropa sendiri tercatat sebagai mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia. Shinta menekankan bahwa manfaat perluasan akses pasar tersebut perlu didukung oleh kesiapan implementasi yang baik agar pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan sejak hari pertama pemberlakuan perjanjian.

Harapan Apindo Atas Implementasi Perjanjian

Apindo mendorong penyederhanaan regulasi, sistem administrasi, dan prosedur kepabeanan tanpa menimbulkan hambatan administratif yang tidak perlu. Asosiasi juga mengharapkan pemerintah menyediakan panduan teknis yang jelas, memberikan masa transisi yang memadai, serta meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM yang selama ini belum memanfaatkan fasilitas perjanjian perdagangan bebas.