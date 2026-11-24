Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta wakil presiden baru memastikan Asta Cita diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan nama calon wakil presiden kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung DPR/MPR Jakarta pada Senin tanggal dua puluh tiga November dua ribu dua puluh enam. Langkah administratif ini membuka babak baru dalam kepemimpinan nasional, sekaligus menarik perhatian mendalam dari kalangan pelaku industri mengenai arah kebijakan ekonomi ke depan.

Asta Cita Perlu Diterjemahkan Menjadi Regulasi Lapangan

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menilai bahwa wakil presiden baru memiliki tugas penting untuk memastikan program Asta Cita mencapai dunia usaha dalam wujud kebijakan yang dapat dijalankan secara praktis. Analis kebijakan ekonomi dari APINDO , Ajib Hamdani, menekankan bahwa keinginan Presiden untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi bisa terhambat jika peraturan di tingkat lapangan bertentangan dengan tujuan tersebut.

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Menurut Ajib, Presiden Prabowo telah memiliki delapan program pokok yang dikenal sebagai Asta Cita . Tantangan utamanya kini adalah menerjemahkan program pokok tersebut menjadi kebijakan teknis yang aplikatif bagi pelaku industri. Kemampuan untuk melengkapi presiden dalam mengimplementasikan program pemerintah menjadi kunci agar arah kebijakan negara dapat terwujud secara nyata di lapangan.

Keselarasan Fiskal dan Moneter Jadi Kunci Stabilitas

Ajib Hamdani menyoroti pentingnya keselarasan antara kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi umum dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kondisi di mana presiden menginginkan percepatan pertumbuhan, namun di lapangan justru terdapat banyak kebijakan yang kontra produktif atau menghambat laju ekonomi.

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Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, baik dari segi sumber daya alam maupun permintaan domestik. Potensi tersebut perlu ditopang oleh kebijakan dan regulasi yang mampu menerjemahkan Asta Cita secara tepat. Dunia usaha berharap adanya wakil presiden yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan melalui koordinasi kebijakan yang harmonis.

Profil Teknokrat Dianggap Solusi Akselerasi Ekonomi

Ajib menyebutkan bahwa sosok teknokrat menjadi salah satu profil yang diharapkan untuk menjalankan peran strategis tersebut. Opsi pertama menurutnya adalah seorang teknokrat yang mampu memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Profesi ini dinilai krusial untuk menjembatani ambisi politik dengan realitas ekonomi teknis yang kompleks.

Selain membantu pelaksanaan program presiden, wakil presiden juga diharapkan mampu menjaga stabilitas politik serta membangun komunikasi yang efektif. Peran ini memiliki pengaruh signifikan terhadap dunia usaha, meskipun dampaknya tidak selalu berlangsung secara langsung atau instan. Stabilitas politik yang terjaga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan aktivitas bisnis.

Dampak Politik Terhadap Ekonomi Makro

Ketika kondisi politik berjalan baik, daya beli masyarakat dapat terjaga dengan stabil. Hal ini secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro dan agregat. Sebaliknya, ketidakpastian politik dapat berimbas negatif pada ekonomi apabila wakil presiden tidak mampu melengkapi peran presiden dengan efektif.

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Kelompok pengusaha berharap pembentukan tim esekutif ini dapat segera menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan iklim investasi. Kepastian regulasi dan stabilitas politik menjadi dua pilar utama yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.