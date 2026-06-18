Aparat Gabungan Lakukan Eksekusi Hotel Sultan di GBK, Massa Bubar Dibidik Water Cannon

Eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta berlangsung Kamis 18 Juni 2026 setelah aparat gabungan TNI-Polri menguasai lokasi dan membubarkan massa yang menolak. Tim verifikasi masuk ke hotel untuk pengosongan, sementara beberapa tamu dievakuasi. Kericuhan sebelumnya menewaskan dua polisi dan melukai sejumlah orang. Proses berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis pagi 18 Juni 2026, aparat gabungan TNI-Polri berhasil menguasai situasi dan membuka akses masuk ke dalam Hotel Sultan untuk menjalankan eksekusi lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Proses dimulai sekitar pukul 09.00 WIB setelah sebelumnya terjadi kericuhan ketika massa menolak eksekusi dan melancarkan aksi stone-throwing, memaksa polisi menggunakan water cannon. Massa berangsur membubarkan diri setelah situasi terkendali. Tim juru sita PN Jakpus bersama petugas pengamanan memasuki area hotel untuk verifikasi dan pengosongan. Aktivitas di dalam hotel tampak terhenti tiba-tiba; makanan di restoran remains utuh, minuman masih di dispenser, dan meja makan ditinggalkan.

Beberapa tamu yang terjebak dievakuasi bertahap oleh Polwan. Pengelola hotel dipanggil tiga kali namun tidak hadir. Eksekusi mengacu pada Putusan PN Jakpus Nomor 208/Pdt. G/2025/PN.

Jkt. Pst dan Penetapan Nomor 1/Pdt. Eks/2026/PN. Jkt.

Pst terkait pengosongan Blok 15 eks Hotel Sultan. Saat proses berlangsung, juru sita meminta aparat mengawal verifikasi dan semua pihak luar keluar. Selain pengosongan hotel, dilakukan juga pada bangunan apartemen sebelah. Dalam kericuhan, dua polisi terluka, satu mengalami luka robek di kepala, dan sejumlah orang diamankan atas dugaan provokasi.

Di sisi lain, di luar topik utama, terdapat berita lain seperti status justice collaborator Sony Sonjaya yang memasuki fase krusial, kasus kekerasan seksual terhadap buruh disabilitas di Sumut, dugaan penipuan wedding organizer di Bandung, penyesuaian skad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, peluncuran kapal SPOB Amrta Lima 2 untuk logistik bahan bakar, dan penawaran tiket KAI Liburan Sekolah periode 20 Juni-5 Juli 2026. Juga dilaporkan kemarau di Iran meski tanpa senjata nuklir berhasil memaksa mundur kekuatan militer besar.

Data kualitas udara Jakarta di pagi hari menunjukkan AQI 161 oleh IQAir. Warga menemukan pria lansia 75 tahun meninggal dengan tubuh terikat kawat pada Rabu 17 Juni 2026, namun kaitannya dengan kericuhan belum jelas. Proses eksekusi di GBK menjadi titik histeris konflik atas tanah eks Hotel Sultan yang telah berlangsungTF masculinity years. Intrik hukum dan sosial di balik pengosongan tersebut mencerminkan ketegangan antara eksekusi hakim dan perlawanan komunitas lokal





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Eksekusi Hotel Sultan Gelora Bung Karno PN Jakpus Aparat Gabungan Water Cannon

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