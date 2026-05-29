Aparat dan TNI Didorong Tindak Cukong Tambang Ilegal di Sumbar

Mulyadi, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, mendesak aparat dan TNI segera menindak cukong tambang emas ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat di Sumatera Barat, dengan prioritas pada pemilik modal besar bukan penambang tradisional.

Aparat penegak hukum dengan perbantuan TNI didesak untuk segera turun tangan menindak pihak-pihak yang memodali (cukong) aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) atau tambang emas ilegal menggunakan alat berat di Sumatera Barat (Sumbar).

Desakan ini disampaikan oleh Mulyadi, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, yang menekankan bahwa praktik tambang ilegal telah berlangsung bertahun-tahun dan tidak kunjung ditertibkan. Dalam keterangannya pada Jumat, 29 Mei 2026, Mulyadi menyatakan bahwa informasi di masyarakat menyebutkan dua nama dengan inisial N dan R yang diduga sebagai cukong besar di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman.

Mulyadi meminta kepolisian dan TNI untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap setiap informasi yang beredar, serta mengaktualisasikan peran TNI secara nyata dalam menertibkan tambang ilegal yang merusak lingkungan. Ia menegaskan bahwa kekayaan dan kelestarian alam Sumatera Barat harus diselamatkan dari oknum serakah yang hanya berorientasi memperkaya diri tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan. Mulyadi juga memberikan penekanan khusus pada sasaran penindakan.

Menurutnya, aparat harus memprioritaskan pemberantasan tambang ilegal berskala besar yang beroperasi menggunakan alat berat seperti ekskavator, bukan masyarakat kecil yang mendulang emas secara tradisional. Ia menilai tidak masuk akal jika puluhan bahkan ratusan ekskavator beroperasi di satu titik lokasi, lalu diklaim sebagai tambang rakyat. Oleh karena itu, ia mendesak sinergi lintas institusi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk menertibkan aktivitas ilegal yang diduga kuat dibekingi oknum tertentu.

Mulyadi juga mengingatkan bahwa penertiban tambang ilegal ini harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, agar efek jera dapat dirasakan oleh para pelaku. Di sisi lain, praktik tambang ilegal di Sumatera Barat telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, seperti kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan longsor. Aktivitas ini juga memicu konflik sosial di masyarakat. Mulyadi berharap dengan intervensi TNI, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai melibatkan TNI dalam operasi penertiban, namun meminta agar tidak setengah-setengah. Masyarakat setempat pun mendukung langkah tegas terhadap cukong tambang ilegal, karena mereka merasa dirugikan oleh kerusakan lingkungan dan ketidakadilan ekonomi. Ke depan, Mulyadi mendorong adanya regulasi yang lebih ketat serta pengawasan berkelanjutan untuk mencegah kembalinya praktik ilegal ini. Ia menambahkan bahwa peran serta masyarakat dalam memberikan informasi sangat penting untuk membantu aparat mengungkap jaringan tambang ilegal.

Dengan demikian, diharapkan Sumatera Barat dapat terbebas dari aktivitas pertambangan liar yang merusak alam dan merugikan negara





