Jaksa penuntut umum (JPU) Roy Riady mengungkapkan skema kejahatan kerah putih yang digunakan Nadiem Makarim untuk menciptakan sistem yang tidak transparan. JPU Roy Riady mengatakan, skema tersebut digunakan untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal sehingga menguntungkan pihak tertentu. Dia juga mengatakan bahwa Nadiem tidak menjalankan birokrasi yang sehat, tetapi sengaja membentuk organisasi bayangan di luar struktur resmi kementerian. Hal itu diduga mengarah pada kebijakan yang menguntungkan bisnis pribadi dan kelompoknya.

Apa Itu Kejahatan Kerah Putih yang Diungkap Jaksa di Persidangan Nadiem Makarim ? - Skema kejahatan kerah putih disinggung jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam persidangan kasus dugaan korupsi Chromebook yang menyeret Nadiem Anwar Makarim sebagai terdakwa.

JPU Roy Riady mengatakan, Nadiem menggunakan skema tersebut untuk menciptakan sistem yang tidak transparan. Menurut Roy, bukannya memperkuat birokrasi yang ada, dengan skema tersebut Nadiem justru membangun mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal sehingga menguntungkan pihak tertentu. Dia juga mengatakan bahwa Nadiem tidak menjalankan birokrasi yang sehat, tetapi sengaja membentuk organisasi bayangan di luar struktur resmi kementerian. Hal itu diduga mengarah pada kebijakan yang menguntungkan bisnis pribadi dan kelompoknya.

Kejanggalan ini menguat dari peningkatan harta kekayaan Nadiem yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan resminya sebagai pejabat negara. Untuk membedakan apakah kebijakan birokrat itu kejahatan atau bukan, dianalisis siapa yang diuntungkan dari kebijakan itu, atau apakah itu merugikan negara atau tidak, jelasnya





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady Nadiem Makarim Korupsi Chromebook Sistem Yang Tidak Transparan Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Luar Jalur Birokrasi Yang Sehat Organisasi Bayangan Di Luar Struktur Resmi Kem Kebijakan Yang Menguntungkan Bisnis Pribadi Da Peningkatan Harta Kekayaan Nadiem Analisis Siapa Yang Diuntungkan Dari Kebijakan Kejahatan Kerah Putih Perbedaan Apakah Kebijakan Birokrat Itu Kejaha

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Makarim Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp5,6 TriliunJaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bersalah.

Read more »

Alasan JPU Kejagung Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 5,6 TriliunJaksa tuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp 5,6 triliun karena korupsi. Simak alasan lengkap jaksa di persidangan Jakarta Pusat

Read more »

Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, JPU Bongkar Skema Fraud Kerah PutihJPNN.com : Jaksa penuntut umum telah menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara atas dugaan korupsi proyek Chromebook.

Read more »

JPU: Ada Malapraktik Melalui Pembentukan Shadow Organization Dalam Korupsi Nadiem MakarimJPU Kejagung ungkap malapraktik birokrasi dan konflik kepentingan dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek.

Read more »