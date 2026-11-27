Ketua Umum AP3KI Nur Baitih mengadvokasi pemerataan kebijakan afirmasi seleksi CPNS 2027. Organisasi meminta pemerintah tidak hanya fokus pada guru tetapi juga seluruh lintas jabatan PPPK.

Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, Nur Baitih, secara resmi menyerukan agar kebijakan afirmasi terkait batasan usia dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2027 diterapkan secara menyeluruh untuk seluruh pegawai PPPK di berbagai jabatan.

Asosiasi ini menolak adanya diskriminasi kebijakan yang hanya menguntungkan PPPK guru, karena hal tersebut mengabaikan hak para pekerja kontraktual di sektor teknis dan administratif lainnya yang juga memiliki beban kerja dan masa bakti yang signifikan terhadap pelayanan publik.

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Advokasi Afirmasi Usia di Komisi X DPR RI

AP3KI menyampaikan aspirasi krusial ini melalui audiensi resmi dengan Komisi X DPR RI pada tanggal 26 November 2026, sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional kedua yang diselenggarakan pada 7 November 2026.

Nur Baitih menegaskan bahwa pertemuan dengan Komisi X tersebut merupakan momentum strategis bagi pihaknya untuk menerjemahkan seluruh usulan strategis dari anggotanya ke dalam bentuk kebijakan legislatif yang inklusif dan adil bagi seluruhASN.

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Tiga Poin Aspirasi Utama AP3KI

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang berlangsung pada 26 November 2026, AP3KI membawa tiga poin aspirasi utama yang sangat mendesak, mulai dari perluasan jenis PPPK paruh waktu hingga peninjauan ulang sistem seleksi masuk PNS.

Aspirasi pertama meminta agar peralihan status PPPK paruh waktu tidak hanya terbatas pada guru, tetapi juga mencakup tenaga kependidikan dan teknis di lingkungan sekolah seperti operator, penjaga sekolah, laboran, dan pustakawan.

Aspirasi kedua mendorong Komisi X untuk mengkaji ulang rencana pemerintah yang akan mengubah status PPPK menjadi PNS melalui sistem Computer Assisted Test atau CAT, mengingat kompleksitas dan biaya yang tinggi.

Aspirasi ketiga adalah permintaan keras agar pemerintah memberikan afirmasi usia dan masa kerja bagi PPPK yang beralih ke PNS di semua lintas jabatan, bukan hanya di sektor pendidikan dasar dan menengah.

Mitigasi Biaya dan Efisiensi Anggaran Negara

Nur Baitih menjelaskan bahwa alasan AP3KI secara kuat mendorong ketiga aspirasi tersebut adalah dampak efisiensi anggaran negara yang tengah terjadi, dimana proses seleksi CAT membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.

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Penerapan sistem seleksi CAT dianggap memberatkan secara finansial dan administratif, sehingga pendekatan afirmasi berbasis masa kerja dan usia menjadi solusi yang lebih realistis, murah, dan cepat bagi para pegawai kontraktual.

AP3KI menekankan bahwa masa kerja yang panjang selama menjadi PPPK seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kelayakan calon untuk menjadi PNS tanpa harus melalui uji kompetensi yang mahal dan memakan waktu.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Pemerataan kebijakan afirmasi usia ini akan berdampak langsung pada ribuan PPPK lintas sektor yang selama ini merasa tertinggal dari rekan-rekan mereka di bidang keguruan dalam hal kesempatan transformasi status ke PNS.

Komitmen AP3KI untuk terus mengawal usulan ini menunjukkan tekad kuat agar reformasi birokrasi pemerintahan Indonesia tidak meninggalkan kelompok pekerja kontrak yang telah mengabdikan diri secara profesional dalam sistem negara.