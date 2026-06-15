AOWS dan A-STREAM Open Water Swimming Series 2026 Bali: Capai 500 Pendaftar, Panitia Batasi 300 Peserta

Kejuaraan AOWS ke-12 dan A-STREAM Open Water Swimming Series 2026 Bali di Jimbaran, Bali, mencatatkan antusisme tinggi dengan lebih dari 500 pendaftar meski kuota dibatasi 300 peserta. Penutupan pendaftaran pada 1 Juni 2026 dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesiapan logistik. Rencana selanjutnya adalah menggelar seri di Bangka Belitung.

Kejuaraan AOWS ke-12 dan A-STREAM Open Water Swimming Series 2026 Bali berhasil memikat perhatian peserta dari dalam maupun luar negeri. Lokasi degradasi warna pada waterway di kawasan Pantai Hotel Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali menjadi pilihan strategis bagi para penyelam dan perenang.

Panitia mengumumkan bahwa terkait permintaan yang melambung, pendaftaran dibatasi maksimal 300 peserta, meski nomor registrasi yang masuk melebihi angka 500. Kiki Taher selaku Ketua Pelaksana AOWS dan A-STREAM Open Water Swimming Series 2026 Bali mengungkapkan bahwa keputusan penutupan registrasi pada 1 Juni 2026 diambil untuk menjaga kualitas kompetisi dan menyiapkan logistik dengan maksimal. Banyak peserta asing yang mengeluhkan kecepatan penutupan, namun hal itu disanggupi demi penyelenggaraan yang tertib.

Kiki menambahkan bahwa minat warga lokal terhadap cabang olahraga air terbuka semakin meningkat. Pada Seri Lampung sebelumnya, kontribusi warga negara asing mencapai 10-20%; di Bali, angka tersebut bahkan lebih tinggi. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar (PB) Akuatik Indonesia ini juga menjadi ajang pembinaan komunitas air terbuka di Indonesia. Rencana berikutnya adalah menggelar seri di Kepulauan Bangka Belitung Bersamaan dengan Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Lokasi tersebut dipilih karena kondisi perairan yang stabil dari Oktober hingga Februari, sesuai dengan karakteristik iklim katulistik Indonesia yang memudahkan pelaksanaan event. Konteks pengembangan olahraga air terbuka di Indonesia tidak terlepas dari dukungan infrastruktur dan kebijakan sport tourism. Pemerintah dan stakeholders berharap A-STREAM Open Water Swimming Series dapat menjadi ajang peninggalan yang berkelanjutan, menarik atenasi internasional, sekaligus mempromosikan potensi wisata bahari Indonesia.

Dengan demikian, kejuaraan ini tidak hanya sekedar lomba, tetapi menjadi bagian dari strategi penguatan brand Indonesia sebagai tuan rumah event water sport berkualitas internasional. DukunganContinuous improvement di bidang logistik, keamanan, dan ekosistem perairan menjadi kunci utama keberhasilan seri ke depannya





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