Anya Taylor-Joy Bergabung dalam "The Hunt for Gollum", Film Baru "Lord of The Rings"

Aktris Anya Taylor-Joy resmi bergabung dalam film kelanjutan "The Lord of The Rings" berjudul "The Hunt for Gollum" yang disutradarai oleh Andy Serkis. Ia akan memerankan Seren, Elf Sindar yang setia kepada Raja Thranduil. Film ini dijadwalkan rilis Desember 2027.

Aktris Anya Taylor-Joy akan bergabung dalam film kelanjutan "The Lord of The Rings" berjudul "The Hunt for Gollum" yang disutradarai oleh Andy Serkis . Ia akan memerankan Seren, seorang Elf Sindar dari Kerajaan Hutan yang merupakan agen percaya oneself sekaligus mematikan dari Raja Thranduil.

Film ini mengisahkan perburuan Gollum yang terjadi antara timeframe "The Hobbit" dan "The Lord of The Rings", di mana Aragon dan Gandalf mencari Golly untuk mendapatkan informasi tentang Cincin Tunggal yang mengancam Middle-earth. Beberapa pemeran lama kembali seperti Ian McKellen sebagai Gandalf, Elijah Wood sebagai Frodo, dan Lee Pace sebagai Thranduil. Selain itu, aktris baru lain juga bergabung termasuk Kate Winslet sebagai Marigold, Jamie Dornan sebagai Strider, dan Leo Woodall sebagai Halward.

Proyek ini diproduksi oleh Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens, dan Zane Weiner, sementara produser eksekutif adalah Ken Kamins, Andy Serkis, dan Jonathan Cavendish dari The Imaginarium. Skenario ditulis oleh Walsh, Boyens, Phoebe Gittins, dan Arty Papageorgiou. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Desember 2027 melalui Warner Bros. dan New Line.

Selain itu, proyek "Lord of The Rings" lainnya yang sedang dalam pengembangan adalah "The Lord of the Rings: Shadow of the Past" yang ditulis oleh Stephen Colbert, Boyens, dan Peter McGee. Film kedua ini akan dirilis setelah "The Hunt for Gollum" dan masih belum memiliki sutradara





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Anya Taylor-Joy The Hunt For Gollum Lord Of The Rings Andy Serkis Film Middle-Earth

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