Anwar Usman 'Plong' Tinggalkan MK: Fokus Ibadah dan Pemulihan Nama Baik

Mantan Ketua MK Anwar Usman mengakhiri masa jabatannya dengan perasaan lega dan fokus pada ibadah. Ia juga menyoroti pemulihan nama baiknya pasca polemik putusan MK. Berita juga meliputi perkembangan ekonomi, isu internasional, teknologi, dan olahraga.

Setelah mengakhiri pengabdiannya selama 15 tahun, Anwar Usman , adik ipar Presiden RI ke-7 Joko Widodo, mengungkapkan perasaan 'plong' atau lega karena dapat meninggalkan Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa masalah. 'Jadi, saya sudah plong sekarang, terus terang saja. Makanya saya terharu meneteskan air mata, bukan sedih karena meninggalkan MK, enggaklah,' kata Anwar saat ditemui usai acara wisuda purnabakti. Ia terlihat menyeka wajahnya dengan sapu tangan putih saat video riwayat karirnya diputar, mengenang perjalanan panjangnya di MK.

Selain itu, Anwar juga sempat mengalami insiden kecil saat kirab, di mana ia 'tumbang' dan harus dibopong ke ruang tunggu oleh petugas. Namun, setelah beristirahat sejenak, ia kembali menyapa wartawan, mengakui kelelahan akibat kurang tidur dan baru pulang dari perjalanan dinas. Anwar menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk mencari popularitas pasca-purnabakti. Menurutnya, amanah jabatan adalah bentuk kepercayaan yang harus dijalankan sebagai ibadah. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah beribadah dan menjalankan tugas dengan baik, khususnya di MK. Mantan Ketua MK ini enggan membocorkan rencana ke depan, namun menekankan bahwa ia merasa lega dengan pemulihan harkat dan martabatnya melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, yang memulihkan namanya setelah polemik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Peristiwa ini juga akan diuraikan dalam dua buku yang ditulisnya, berjudul 'kotak pandora', yang akan dirilis setelah masa jabatannya berakhir.

Berita lainnya mencakup beragam topik. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI menekankan hilirisasi sebagai strategi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga tahun 2029, terutama dalam menghadapi tantangan global di sektor pertambangan. Sementara itu, langkah Kerry Adrianto Riza, pemilik Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), yang mengadukan proses hukum kasusnya ke Komisi III DPR RI, menjadi sorotan. Ibas menekankan pentingnya pemahaman ketatanegaraan yang komprehensif, tidak hanya pada aspek struktural tetapi juga pada tanggung jawab dan kepercayaan publik. Indonesia juga bersiap untuk mencatat sejarah baru di sektor maritim dan wisata bahari melalui penyelenggaraan Marine Actions Expo (MAX) 2026. Menurut Gus Lilur, terdapat lima poin penting yang mencerminkan realitas yang dihadapi oleh petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat. Di sisi lain, viral video tentang anggota TNI di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang mengalami kesurupan saat mengamankan pertunjukan seni Kuda Lumping, juga mendapat perhatian publik. Sementara itu, di kancah internasional, Presiden AS Donald Trump menyatakan kesiapan militer AS untuk menghadapi Iran, sementara Paus Leo XIV juga menjadi sasaran kritik dari Trump. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, merespon pernyataan Trump yang memerintahkan pemblokiran Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, langsung berkomunikasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, setelah perundingan Iran-AS menemui jalan buntu.

Berita teknologi juga turut meramaikan. Seorang YouTuber, Major Hardware, berhasil menciptakan kipas PC Superdome dari 15 unit kipas Noctua, yang berhasil menurunkan suhu CPU secara signifikan. Perkembangan Android 17 yang memasuki fase beta mendorong produsen smartphone seperti Xiaomi untuk bersiap. Di dunia olahraga, Indonesia U17 sukses mengawali Piala AFF U17 2026 dengan kemenangan 4-0 atas Timor Leste. Selain itu, seri Xiaomi 18 Pro kembali menjadi perbincangan setelah bocoran spesifikasi terbarunya muncul. Berita-berita ini mencerminkan dinamika yang beragam dan kompleks dalam berbagai bidang, mulai dari hukum dan politik hingga teknologi dan olahraga. Keberagaman ini mencerminkan betapa luasnya cakupan informasi yang relevan dan menarik bagi publik.





