Anugrahpratama Gelar AP Solution Day 2026: Percepatan Transformasi Digital Lewat Solusi AI

Anugrahpratama sukses menggelar AP Solution Day 2026 di Surabaya, sebuah forum strategis yang mempertemukan pelaku industri, pemerintah, dan profesional IT untuk mengeksplorasi akselerasi transformasi digital melalui solusi kecerdasan buatan (AI). Acara ini menegaskan AI sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan, dan memamerkan berbagai inovasi teknologi terkini dari merek ternama.

Anugrahpratama menggelar AP Solution Day 2026: Accelerating Digital Transformation Through AI Solution di Surabaya, menegaskan bahwa transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) kini bukan lagi sekadar opsi, melainkan suatu keharusan mendesak. Acara akbar ini dirancang sebagai platform kolaboratif strategis yang mempertemukan para pelaku industri, perwakilan pemerintah, serta para profesional di bidang teknologi informasi.

Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam potensi pemanfaatan AI dalam akselerasi transformasi digital yang lebih dinamis, efisien, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lanskap teknologi. Acara ini berhasil menarik perhatian lebih dari ratusan peserta yang berasal dari beragam sektor, mencakup instansi pemerintah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, industri manufaktur, serta berbagai perusahaan korporat. Selain itu, AP Solution Day 2026 juga menjadi panggung bagi berbagai merek teknologi terkemuka untuk memamerkan solusi dan inovasi terbaru mereka. Di antara deretan jenama ternama yang turut berpartisipasi antara lain Acer, Asus Business, Advan, Auromage, Maxhub, Cisco, Dahua, Dell Technologies, Epson, Fortinet, Huawei, Nutanix, Palo Alto, Rocware, Ruckus, Socomec, Televic, ViewSonic, Yealink, dan Zyrex. Kehadiran para pemimpin industri dan penyedia teknologi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong kemajuan. Direktur Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi ITS, Bagus Jati Santoso, dalam paparannya menggarisbawahi peran krusial AI dalam mendorong laju transformasi digital. Ia tidak hanya membahas potensi besar AI, tetapi juga secara gamblang menguraikan tantangan-tantangan nyata yang dihadapi dalam proses implementasinya. Lebih lanjut, Bagus menekankan urgensi kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten sebagai fondasi krusial untuk menghadapi era digital yang semakin intensif didominasi oleh AI. Di samping sesi pemaparan yang mendalam, para peserta juga berkesempatan untuk menjajaki berbagai booth interaktif yang menyajikan demonstrasi solusi berbasis AI secara langsung. Sesi-sesi Tech Vision yang dihadirkan pun menawarkan wawasan mendalam mengenai aplikasi dan implementasi solusi AI di berbagai lini industri, membuka cakrawala baru bagi para profesional yang hadir. Sebagai penyedia solusi IT terintegrasi, Anugrahpratama.com menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menghadirkan teknologi terkini, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi yang komprehensif. Layanan ini dirancang untuk membimbing perusahaan dan instansi pemerintah dalam proses adopsi solusi digital yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan dukungan tim ahli yang berpengalaman dan layanan purna jual yang profesional, Anugrahpratama.com memastikan bahwa setiap implementasi teknologi berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan sepenuhnya menjawab kebutuhan para pelanggannya, menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi bisnis mereka di era digital yang terus berkembang pesat





