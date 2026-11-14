Antusiasme Warga SMP 2 Mungkid Semangati Peserta Borobudur Marathon

Peserta Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 berhenti berlari di SMP 2 Mungkid, Magelang, disambut koreografi seratusan murid yang memberikan semangat luar biasa.

Peserta lari yang mengikuti Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 secara spontan memutuskan untuk menghentikan langkah lari mereka di depan SMP 2 Mungkid, Magelang. Keputusan ini diambil setelah para pelari melihat kerumunan siswa yang sedang menampilkan pertunjukan seni yang sangat memukau di halaman sekolah tersebut. Kehadiran ratusan murid yang sedang berlatih menjadi daya tarik utama yang membuat para pelari merasa tidak sabar untuk berhenti sejenak dan bergabung dengan suasana meriah itu.

Interaksi Unik di Lokasi Lomba

Di halaman SMP 2 Mungkid, seratusan murid terlihat berdiri di atas panggung yang disusun berundak, menciptakan visual yang padat dan penuh warna. Mereka melakukan koreografi yang sangat terstruktur, bernyanyi, serta menggerakkan tangan dan tubuh ke arah yang sama dengan kompak. Suasana ini menyerupai antusiasme suporter di tribun stadion sepak bola yang sedang mendukung tim favorit mereka. Para pelari yang biasanya fokus pada target waktu terbaik mereka pun tiba-tiba teralihkan oleh kegembiraan tersebut.

Also read Bank Jateng Pawone Bantu UMKM Kuliner Berkembang lewat Borobudur Marathon

Pelari Bergabung Menjadi Dirigen

Keringat yang menetes deras di wajah para pelari tidak menyurutkan keinginan mereka untuk berinteraksi. Beberapa peserta bergantian berdiri di atas meja dan memberikan komando gerakan kepada para siswa yang sedang berlatih. Dalam momen yang singkat namun berkesan ini, para pelari berperan layaknya seorang dirigen orkestra yang mengarahkan alunan musik. Mereka bergembira bersama para siswa, menikmati momen keakraban yang jarang terjadi dalam ajang olahraga serius. Hiburan singkat ini memberikan kesan mendalam bagi para peserta yang melanjutkan sisa kilometer rute mereka.

Suasana Lebaran Bagi Para Pelari

Banyak peserta yang menyatakan bahwa Borobudur Marathon terasa seperti "Lebaran" bagi para pelari karena kehangatan interaksi dengan warga sekitar. Rute lari yang melalui persawahan, kebun, dan aliran sungai memang indah, namun interaksi sosial menjadi nilai tambah yang signifikan. Warga menyambut pelari dengan sukacita layaknya tuan rumah yang menerima tamu kehormatan. Mereka menawarkan buah-buahan segar, teh manis hangat, gorengan, dan hidangan tradisional lainnya untuk menambah energi para pelari.

Advertisement

Dukungan Warga Sepanjang Rute

Heru, seorang pelari dari Ponjong, Gunungkidul, membagikan pengalamannya saat berhasil "panen" rambutan di sela-sela berlari. Pengalaman ini menunjukkan betapa akrabnya hubungan antara pelari dan warga sepanjang rute. Warga di Dusun Pletukan, Desa Sidoagung, Tempuran, Magelang, juga aktif merias kampung dengan bahan organik seperti bambu dan janur. Anak-anak memainkan kesenian tradisional dan mengajak pelari untuk berpartisipasi, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan.

Dampak Sosial dan Masa Depan

Bank Jateng Borobudur Marathon bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga sarana silaturahmi yang memperkuat tali persaudaraan. Peserta yang mendapat tiket undian merasakan kebahagiaan setara dengan lolos tes perguruan tinggi pilihan. Semangat warga di pinggir jalan yang tidak pernah terputus sejak garis start hingga finis menjadi bahan bakar utama bagi para pelari. Momen-momen kecil seperti satu seruputan teh hangat atau satu gigitan tahu susur menjadi kenangan berharga yang akan dikenang selamanya oleh setiap peserta yang melewati Magelang.