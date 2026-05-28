PT Pelni Cabang Ambon melaporkan penjualan tiket yang tinggi selama libur Idul Adha. Mereka memprediksi peningkatan jumlah penumpang hingga akhir periode libur panjang. Pihaknya juga memastikan kesiapan operasional kapal untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman, nyaman, dan lancar.

Antusiasme masyarakat untuk bepergian selama libur Idul Adha terlihat dari 2.527 Penjualan Tiket Pelni Ambon yang sudah ludes, dan masih berpotensi meningkat. Kepala Cabang PT Pelni (Persero) Ambon, Ridwan Mandaliko, menyatakan optimisme terhadap peningkatan jumlah penumpang.

Pihaknya terus memantau dan memastikan kesiapan operasional kapal. Pelni berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh penumpang. Manokwari juga menjadi pilihan utama dengan 281 penumpang. Destinasi lain seperti Saumlaki (267 penumpang) dan Tanjung Priok (233 penumpang) juga banyak diminati.

Surabaya dan Makassar masing-masing mencatat 224 dan 200 penumpang. Jayapura menarik 178 penumpang, sementara Nabire 150 orang. Namlea dan Banda juga menjadi tujuan dengan 119 dan 116 penumpang. Bahkan, Waren mencatat tiga penumpang pada periode ini.

Ridwan Mandaliko menegaskan bahwa penjualan tiket masih terus berlangsung. Hal ini memberikan optimisme bahwa jumlah penumpang akan terus bertambah. Peningkatan ini diperkirakan hingga akhir periode libur panjang Idul Adha. PT Pelni Cabang Ambon terus memastikan kesiapan operasional kapal.

Langkah ini bertujuan agar perjalanan masyarakat berjalan aman, nyaman, dan lancar. Pelayanan terbaik menjadi prioritas utama selama libur Idul Adha. Ridwan Mandaliko mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan lebih awal. Pembelian tiket sebaiknya dilakukan melalui kanal resmi.

Aplikasi Pelni Mobile dan kanal daring PT Pelni adalah pilihan yang disarankan. Calon penumpang juga diminta untuk hadir lebih awal di terminal. Memperhatikan jadwal keberangkatan kapal sangat penting. Hal ini untuk menghindari potensi keterlambatan dan memastikan kelancaran proses naik kapal.

Secara nasional, PT Pelni mencatat total 39.797 tiket terjual hingga 26 Mei 2026. Angka ini untuk periode keberangkatan yang sama. Sekretaris Perusahaan PT Pelni, Ditto Pappilanda, menyebut tingginya kepercayaan publik. Lima tujuan favorit nasional adalah Bau-Bau, Makassar, Belawan, Tanjung Priok, dan Tarakan





