Antony menyinggung suporter Sevilla usai imbang 1-1 dengan Real Betis. Kike Salas cetak gol tambahan waktu. Ketegangan memanas di Nervion.

Antony menjadi pusat perhatian kontroversial usai pertandingan El Gran Derbi antara Sevilla dan Real Betis yang berakhir imbang 1-1 di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Insiden tersebut memanas setelah gol penyeimbang dicetak Kike Salas pada masa tambahan waktu, memicu interaksi panas antara pemain Real Betis dengan suporter tuan rumah di Nervion.

Antony Insult Fans After Sevilla Draws 1-1

Kontroversi utama muncul saat pemain sayap Real Betis, Antony, berbalik menghadap tribune penonton seusai peluit akhir berbunyi. Antony berteriak keras kepada para suporter Sevilla bahwa mereka bermain buruk dan benar-benar payah. Pernyataan tersebut terjadi tepat setelah Real Betis yang sebelumnya unggul melalui gol Antony sendiri, akhirnya hanya mampu mencatatkan hasil seri berkat upaya balik tuan rumah.

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Antony membuka skor pada awal babak kedua lewat tembakan yang terdefleksi, namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Sevilla menciptakan sebagian besar peluang sepanjang pertandingan, dengan Sundulan Kike Salas di babak pertama yang melebar. Akhirnya, tembakan mendatarnya pada masa tambahan waktu lolos dari jangkauan kiper Alvaro Valles, menyelamatkan satu poin penting bagi Sevilla.

Kike Salas Reaction To The Late Equalizer

Kike Salas menyatakan bahwa gol tersebut adalah sedikit ganjaran atas kerja keras timnya, terutama pada babak pertama ketika mereka mendominasi permainan. Ia mengakui bahwa sejak awal pemain turun dengan tekad kuat untuk menang, namun terkadang bola memang tidak mau masuk ke gawang lawan.

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Kike Salas juga menambahkan bahwa ia tidak bisa pulang dengan puas sepenuhnya. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan pengorbanan tim serta dukungan suporter yang terus menyemangati pemain ketika tenaga mulai menipis. Dukungan tersebut dianggap sangat krusial bagi Sevilla untuk menjaga performa mereka hingga menit-menit akhir pertandingan.

Lucien Agoume Criticizes Referee Decisions

Lucien Agoume ikut menyoroti situasi setelah pertandingan dengan mempertanyakan mengapa Kike Salas tetap berada di lapangan setelah insiden sebelumnya yang melibatkan Isco. Agoume juga mengkritik keras cara wasit Sanchez Martinez memimpin jalannya derbi tersebut, menganggap keputusan wasit tidak adil bagi kedua tim, terlebih lagi bagi Sevilla.

Agoume menyoroti insiden di mana wasit meniup peluit untuk pelanggaran ringan dan memberikan kartu kuning kepada dirinya hanya karena dianggap membuat gestur tertentu setelah 15 menit permainan. Ia berargumen bahwa semua orang dapat melihat bahwa Sevilla bermain lebih baik, menciptakan lebih banyak peluang, dan sepanjang sebagian besar pertandingan mereka lebih unggul serta pantas untuk menang.

Next Steps For Both Teams In Competition

Kedua tim kini harus segera mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan berikutnya dalam jadwal kompetisi yang padat. Real Betis bersiap menghadapi tantangan berikutnya di Liga Champions di Bratislava, sementara Sevilla likely akan fokus pada liga domestik mereka setelah derby yang penuh emosi tersebut.

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Pertandingan ini menjadi catatan penting bagi kinerja kedua belah pihak, dengan Sevilla berhasil bangkit dari keunggulan awal Real Betis berkat semangat juang tinggi. Di sisi lain, Antony menjadi sorotan negatif akibat sikapnya terhadap suporter, sebuah tindakan yang sering kali memicu reaksi keras dari dunia sepak bola. Hasil imbang ini tidak mengubah klasemen secara signifikan namun menambah tensi dalam rivalitas sengit kedua tim Andalusia tersebut.