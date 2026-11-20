Antonio Conte menjelaskan alasan mundurnya dari Inter Milan pada 2021. Pelatih ini menolak rencana penjualan pemain inti yang bertentangan dengan visi awal manajemen.

Antonio Conte resmi mengakhiri perjalanannya sebagai pelatih Inter Milan pada tahun 2021 setelah membawa Nerazzurri meraih gelar juara Serie A. Keputusan strategis ini diambil oleh pelatih asal Inggris tersebut karena adanya perbedaan visi yang mendalam dengan pihak manajemen klub. Conte memutuskan untuk mengundurkan diri menyusul informasi mengenai rencana penjualan besar-besaran terhadap para pemain kunci tim.

Kontrak Jelas Menghentikan Dominasi Juventus

Antonio Conte memulai masa jabatannya di Inter Milan sejak akhir Mei 2019 setelah mengalami masa pengangguran selama hampir satu tahun. Sebelumnya, Chelsea memecat dirinya pada bulan Juli 2018, sehingga ia menerima tawaran dari Inter untuk memimpin kembali klub tersebut. Kedatangannya membawa harapan besar untuk mengakhiri dominasi Juventus di sepak bola Italia dan mengembalikan Inter ke persaingan gelar domestik. Pada musim pertamanya, Inter berhasil bersaing di papan atas Serie A meskipun gagal menjadi juara karena Juventus masih mempertahankan gelarnya.

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Nerazzurri juga mencatatkan sejarah dengan melangkah hingga final Liga Europa pada musim tersebut, tetapi harus mengakui keunggulan Sevilla. Kesuksesan akhirnya datang pada musim 2020/2021 ketika Conte berhasil membawa Inter meraih Scudetto dan mengakhiri penantian gelar selama 11 tahun. Conte menjelaskan bahwa dirinya menerima tawaran dari Giuseppe Marotta dan Steven Zhang dengan tujuan yang sangat jelas untuk membangun kembali kekuatan Inter.

Konflik Visi Pasca Kemenangan Scudetto

Hubungan Conte dengan manajemen mulai berubah signifikan setelah Inter berhasil menjuarai Serie A 2020/2021. Dalam sebuah pertemuan penting, ia mendapatkan informasi mengejutkan bahwa hampir seluruh pemain bisa dijual pada bursa transfer musim panas berikutnya. Informasi ini menyangkut kondisi finansial klub yang mengharuskan penjualan aset pemain untuk menyeimbangkan laporan keuangan. Situasi tersebut bertolak belakang dengan kesepakatan awal ketika Conte menerima pekerjaan di Inter, di mana ia ingin mempertahankan fondasi tim juara.

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Conte merasa bahwa dirinya ingin membangun kekuatan jangka panjang agar Nerazzurri mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Ia menolak strategi penjualan massal yang dianggap dapat meruntuhkan struktur tim yang baru saja sukses. Konteks ini menjadi dasar utama mengapa ia memutuskan untuk mengundurkan diri setelah masa jabatan kontraknya berakhir. Kepuasan emosional tidak dapat menutupi perbedaan fundamental dalam strategi pengelolaan klub.

Pernyataan Tegas Soal Kesepakatan Awal

Conte menegaskan bahwa dirinya selalu bekerja berdasarkan kesepakatan dan arah yang telah ditentukan bersama manajemen di awal kerja sama. Ia merasa betrayed terhadap janji-janji yang dibuat oleh para eksekutif klub terkait pembangunan tim berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan secara terbuka untuk meluruskan narasi yang berkembang mengenai penyebab perpisahannya dengan Inter.

Murid Conte, pelatih Napoli, Antonio Conte, pada laga Piala Super Italia melawan Bologna, 23 Desember 2025, juga menegaskan keyakinannya. Ia menggambarkan bagaimana Marotta dan Zhang datang kepada saya dan mengatakan bahwa mereka ingin membawa klub kembali ke jalur kemenangan. Mereka mengakui bahwa sudah 10 tahun tidak menjuarai liga dan ingin mengakhiri dominasi Juventus di Italia. Tujuan klub sudah sangat jelas, sehingga kami memulai perjalanan baru bersama, ujarnya dalam wawancara bersama Cronache di Spogliatoio.

Implikasi Terhadap Masa Depan Tim

Keputusan Conte untuk mundur meninggalkan dampak psikologis dan taktis yang signifikan bagi Inter Milan. Tim kehilangan pelatih yang dianggap sebagai arsitek kebangkitan besar mereka setelah satu dekade. Kehilangan ini membuka babak baru bagi manajemen Inter untuk mencari pengganti yang sesuai dengan arahan finansial mereka. Proses pencarian pelatih baru menjadi tantangan besar mengingat standar keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh Conte.

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Keputusan Conte untuk mundur meninggalkan dampak psikologis dan taktis yang signifikan bagi Inter Milan. Tim kehilangan pelatih yang dianggap sebagai arsitek kebangkitan besar mereka setelah satu dekade. Kehilangan ini membuka babak baru bagi manajemen Inter untuk mencari pengganti yang sesuai dengan arahan finansial mereka. Proses pencarian pelatih baru menjadi tantangan besar mengingat standar keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh Conte.

Antonio Conte menegaskan bahwa dirinya selalu bekerja berdasarkan kesepakatan dan arah yang telah ditentukan bersama manajemen. Ia memberikan instruksi kepada pemainnya pada laga melawan Chelsea di Liga Champions, 29 Januari 2026, dengan gaya kepemimpinan yang sangat khas. Kepalanya yang selalu tegak dan fokusnya yang tajam menjadi simbol dedikasi penuh terhadap sepak bola. Ia juga menjelaskan bahwa jika kita sudah sepakat untuk bergerak ke arah tertentu, maka kita harus benar-benar mengikuti arah tersebut.

Apapun yang terjadi di masa depan, legasi Antonio Conte di San Siro akan selalu dikenang. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan visi yang jelas dapat mengubah nasib sebuah klub dalam waktu singkat. Perjalanannya dari masa pengangguran pasca-Chelea hingga menjadi pahlawan Scudetto adalah cerita inspiratif. Ia juga menambahkan bahwa apa yang Anda lihat dari saya adalah apa adanya dalam setiap situasi.

Suasana di Stadion San Siro saat Inter merayakan gelar juara menjadi momen paling berkesan bagi para penggemarnya. Teriakan suporter dan rasa bangga atas kerja keras tim adalah hadiah terbaik bagi Conte. Ia juga memberikan instruksi kepada pemainnya pada laga melawan Chelsea di Liga Champions, 29 Januari 2026, dengan gaya kepemimpinan yang sangat khas. Kepalanya yang selalu tegak dan fokusnya yang tajam menjadi simbol dedikasi penuh terhadap sepak bola.