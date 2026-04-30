Antoine Griezmann Terpilih Man of the Match, Steven Gerrard Berikan Analisis Strategis untuk Arsenal

Antoine Griezmann dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam pertandingan Atletico Madrid vs Arsenal. Steven Gerrard memberikan analisis strategis untuk leg kedua semifinal Liga Champions, termasuk saran untuk menurunkan Eberechi Eze dan pujian terhadap peran Declan Rice.

Penyerang Atletico Madrid , Antoine Griezmann , dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam pertandingan Atletico Madrid vs Arsenal yang berlangsung di Stadion Metropolitano, Madrid, pada Kamis (30/4/2026) dini hari WIB.

Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1. Gol pertama dicetak oleh Arsenal melalui penalti Viktor Gyokeres pada menit ke-44, sementara Atletico Madrid membalas dengan gol dari Julian Alvarez pada menit ke-56. Dalam leg pertama semifinal Liga Champions, Arsenal menurunkan Gabriel Martinelli dan Noni Madueke di posisi sayap, namun Eberechi Eze dan Bukayo Saka baru dimasukkan pada menit ke-58 dan ke-69 setelah Atletico mencetak gol.

Eze sempat berpotensi meraih penalti setelah jatuh di dalam kotak penalti, tetapi wasit Danny Makkelie menolak memberikan penalti setelah memeriksa VAR. Legenda Liverpool, Steven Gerrard, memberikan analisis strategis terkait pertandingan leg kedua. Ia menyarankan Arsenal untuk menurunkan Eze dari awal pertandingan, karena menurutnya Eze memberikan semangat dan kekuatan tambahan bagi tim. Gerrard juga memuji peran Declan Rice yang tampil lebih dalam di lini tengah, sehingga membantu Arsenal menguasai permainan dan membangun serangan dari belakang.

Ia menyatakan bahwa Rice menunjukkan kinerja luar biasa, baik saat menguasai bola maupun saat merebutnya. Gerrard juga menyoroti bahwa Rice memiliki postur tubuh yang bagus dan berperan penting dalam strategi Arsenal untuk menghadapi tekanan dua penyerang Atletico Madrid. Selain analisis pertandingan, artikel ini juga mencakup berita terkait seperti keterangan Purbaya yang memastikan tidak ada pajak baru dan fokus pada penguatan ekonomi di tengah gejolak global.

Ada juga profil Mykhailo Mudryk, winger Chelsea yang disanksi FA karena kasus doping, serta laporan bahwa Inter Milan telah mencapai kesepakatan dengan Vicario namun masih menghadapi dua tantangan. KOMPAS.com juga memberikan informasi tentang fitur Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca memberikan dukungan finansial untuk mendukung keberlanjutan jurnalisme jernih. Fitur ini tidak dianggap sebagai langganan atau iklan, dan data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com





