Pemkab Sumbawa siagakan pasokan dan jaga harga pangan jelang Nataru 2026. Harga ayam diprediksi naik ke Rp55.000 karena ketergantungan impor dari luar daerah yang cukup tinggi.

Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, E.S. Adi Nusantara, mengonfirmasi bahwa pemantauan ketat terus dilakukan di berbagai pasar tradisional seperti Pasar Seketeng di Sumbawa Besar untuk memastikan kelancaran distribusi komoditas esensial.

Analisis Kesenjangan Produksi Daging Ayam Lokal

Komoditas daging ayam menjadi fokus utama perhatian pemerintah daerah karena adanya kesenjangan signifikan antara kapasitas produksi lokal dengan tingkat konsumsi masyarakat setempat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, produksi ayam ras dari peternak lokal hanya mampu memenuhi sekitar dua ton per hari, sementara kebutuhan harian masyarakat mencapai kisaran empat belas ton.

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Saat ini harga daging ayam di pasaran Kabupaten Sumbawa tercatat berada di rentang Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Namun, dengan ketergantungan pasokan yang besar dari luar daerah, pemerintah daerah memperkirakan harga tersebut berpotensi meningkat menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram menjelang akhir tahun 2026 ini.

E.S. Adi Nusantara menyatakan bahwa kenaikan harga tersebut hampir pasti akan terjadi, namun masih diperkirakan berada dalam kategori yang normal dan tidak mencapai eskalasi yang ekstrem hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram, sepanjang tidak terjadi gangguan distribusi yang parah.

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Dampak Cuaca Terhadap Jalur Distribusi Ekspor Impor

Sebagian besar kekurangan pasokan daging ayam saat ini dipenuhi melalui distribusi dari Pulau Jawa dan Pulau Lombok, menjadikan Kabupaten Sumbawa sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan harga apabila terjadi peningkatan permintaan mendadak atau adanya hambatan logistik di jalur pelayaran antar pulau.

Pemerintah daerah juga mengawasi potensi gangguan distribusi yang dapat disebabkan oleh faktor cuaca buruk. Penutupan sementara aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Poto Tano akibat kondisi iklim yang tidak menentu berpotensi menghambat mobilisasi bahan pokok yang masuk ke wilayah Sumbawa, sehingga dapat memicu ketegangan harga di tingkat konsumen akhir.

Stabilitas Stok Beras Mendukung Ketahanan Pangan

Berbeda dengan komoditas daging, ketersediaan beras di Kabupaten Sumbawa dinilai relatif lebih aman berkat dukungan produksi pertanian lokal dan cadangan strategis Perum Bulog. Pada awal November 2026, persediaan beras Bulog Sumbawa tercatat mencapai sekitar lima puluh satu ribu ton, yang terus diperkuat melalui strategi penyerapan yang bertahap.

Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa mencatat bahwa produksi gabah kering giling mencapai 396.552 ton dari luas tanam 75.580,87 hektare pada November 2026. Stok gabah kering giling yang tersedia mencapai 263.823 ton, menunjukkan bahwa ketersediaan beras masih terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

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Koordinasi Multi-Aktur Menekan Inflasi Daerah

E.S. Adi Nusantara menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjelang akhir tahun memerlukan sinergi kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Perum Bulog, penyedia bahan pangan, pelaku pasar, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa pasokan dan distribusi tetap terkendali di seluruh mata rantai perdagangan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan intervensi berupa gerakan pangan murah jika terjadi lonjakan harga yang dikhawatirkan dapat mengurangi daya beli masyarakat. Langkah strategis ini diiring dengan penguatan pemantauan stok dan harga secara rutin untuk menekan praktik penimbunan yang dapat merusak stabilitas ekonomi lokal pada masa perayaan akhir tahun.