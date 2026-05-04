Antisipasi Kekeringan di Kabupaten Bekasi: Mitigasi Komprehensif untuk Jaga Produktivitas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi melakukan berbagai upaya antisipasi kekeringan, termasuk pemetaan lahan rawan, pendataan sumber air, sosialisasi pola tanam adaptif, dan pemanfaatan Bendung Sungai Hulu-0 untuk memastikan ketersediaan air irigasi dan menjaga produktivitas pertanian di tengah potensi perubahan iklim dan ancaman El Nino.

Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi terus meningkatkan upaya antisipasi kekeringan untuk melindungi produktivitas pertanian. Langkah-langkah mitigasi telah dilakukan secara komprehensif, dimulai dengan pemetaan lahan sawah yang berpotensi terdampak kekeringan.

Hingga saat ini, kondisi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi masih relatif aman, namun antisipasi tetap dilakukan dengan pendataan pompa air bantuan pemerintah dan milik petani. Selain itu, Dinas Pertanian juga mendata sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, yang menjadi krusial saat musim kemarau. Data ini akan digunakan untuk perencanaan distribusi air yang efektif dan tepat sasaran.

Sosialisasi pola tanam adaptif juga terus digalakkan kepada petani, mendorong pergiliran tanaman ke komoditas yang lebih hemat air seperti jagung, ketimun, dan berbagai jenis sayuran. Diversifikasi tanaman ini diharapkan menjadi solusi cerdas untuk menjaga stabilitas produksi pertanian dan ketahanan pangan lokal. Ketersediaan air irigasi menjadi kunci utama, dan Bendung Sungai Hulu-0 (BSH-0) memainkan peran strategis dalam mengairi sekitar 7.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. BSH-0 tidak hanya berfungsi untuk pengairan, tetapi juga membantu pengendalian banjir.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyusun strategi budi daya adaptif untuk mengantisipasi dampak El Nino 2026, serta berupaya melindungi pertanian dari ancaman kekeringan panjang yang diprediksi mulai Mei 2026. Langkah-langkah serupa juga dilakukan oleh daerah lain seperti Lamongan, Kalimantan Selatan, Bantul, dan Jawa Barat, dengan fokus pada irigasi perpompaan, perkuatan irigasi sawah, penyediaan pompa air, dan mendorong penggunaan varietas padi adaptif.

Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga produktivitas petani dan memastikan ketahanan pangan di tengah potensi perubahan iklim dan anomali cuaca ekstrem





