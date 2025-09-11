Anthony Martial Diisukan Gabung Rayados de Monterrey

Pemain Prancis Anthony Martial dikabarkan akan hengkang dari AEK Athens dan bergabung dengan Rayados de Monterrey musim depan.

Setelah kedatangan Sergio Ramos yang menggemparkan Liga MX Meksiko musim panas lalu, klub Rayados de Monterrey dikabarkan siap memperkuat lini depan mereka dengan merekrut penyerang asal Prancis, Anthony Martial . Pemain berusia 29 tahun itu, yang bergabung dengan AEK Athens di Yunani pada tahun 2024, disebut-sebut akan segera menandatangani kontrak dengan klub Meksiko tersebut, menandai gelombang kedatangan bintang Eropa ke Amerika Latin.

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano di akun X-nya pada Kamis, kesepakatan transfer sudah hampir rampung. Martial dijadwalkan melakukan tes medis dan menandatangani kontrak di Meksiko dalam waktu dekat, setelah mendapatkan lampu hijau dari AEK Athens untuk meninggalkan klub Yunani tersebut. Dia bergabung dengan AEK Athens dan menandatangani kontrak tiga tahun pada September 2024 setelah meninggalkan Old Trafford sebagai pemain bebas. Namun, penampilannya yang cenderung inkonsisten di Yunani membuatnya terbuka untuk tawaran baru, terutama dari liga yang menjanjikan gaji tinggi dan peran utama seperti Liga Meksiko.Di Monterrey, dia akan bergabung dengan bek legendaris Spanyol, Sergio Ramos, yang baru bergabung dengan klub tersebut pada Agustus 2024





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Anthony Martial Rayados De Monterrey Liga MX Sergio Ramos AEK Athens

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Hasil Hong Kong Open 2025: Kalah Dramatis dari Unggulan Perancis, Ginting TersingkirAnthony Sinisuka Ginting terhenti di Hong Kong Open 2025 setelah kalah dramatis dari wakil Perancis, Christo Popov.

Baca lebih lajut »

Hasil Hong Kong Open 2025: Ginting Ungkap Alasan Kalah dari PopovAnthony Sinisuka Ginting kalah di babak 32 besar Hong Kong Open 2025 dari wakil Perancis, Christo Popov.

Baca lebih lajut »

Pengembang Gencar Bikin Kota Mandiri, Apa Alasannya?Pengembang gencar mengembangkan hunian denga kawasan berkonsep kota terpadu. Model ini menawarkan efisiensi ruang dan waktu.

Baca lebih lajut »

Tersingkir di Hong Kong Open, Ginting kini fokus tatap China MastersTersingkir di babak pertama Hong Kong Open 2025, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting kini fokus menatap China Masters 2025 dan ...

Baca lebih lajut »

Masih Ingat Anthony Martial? Eks Pemain Man United Itu Diajak Main di Meksiko Bareng Mantan Pilar Arsenal & MadridAnthony Martial masuk radar Pumas yang diperkuat Aaron Ramsey dan Keylor Navas, tapi eks MU itu disebut tak tertarik pindah ke Liga Meksiko.

Baca lebih lajut »