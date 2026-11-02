Anthony Gordon Ungkap Tekanan Terberat di Barcelona Setelah Lepas dari Liga Inggris

Anthony Gordon menilai tekanan menghindari degradasi di Liga Inggris jauh lebih berat daripada ekspektasi juara di Barcelona, meski performanya di Spanyol sangat impresif.

Anthony Gordon mengungkapkan bahwa tekanan untuk menyelamatkan klub dari degradasi di Liga Inggris jauh lebih membebani dibandingkan ekspektasi meraih gelar di Barcelona. Meskipun bintang sayap Inggris ini telah memberikan dampak besar di Camp Nou, ia menilai lingkungan kompetisi di Spanyol justru memberikan ruang yang lebih sehat untuk berkembang.

Statistik Impresif dan Adaptasi Taktik

Penyerang berusia 25 tahun tersebut langsung memikat hati publik Catalonia dengan mencatatkan tiga gol dan lima assist dalam 13 penampilan pertamanya. Pengaruhnya begitu signifikan hingga para pendukung tim telah membentangkan spanduk yang menyebut mantan pemain Newcastle United ini sebagai seorang "Catalan" sejati. Dalam wawancara menjelang pertandingan krusial Liga Champions melawan Aston Villa, Gordon menekankan bahwa masa-masa awal di La Liga hanyalah permulaan dari potensinya.

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Gordon mengakui bahwa ia masih perlu waktu untuk benar-benar merasa nyaman dengan skema taktik yang diterapkan oleh pelatih Hansi Flick. Ia yakin bahwa ketika harmoni penuh tercapai, para penggemar akan melihat versi terbaik dari permainannya yang sejauh ini masih tersimpan. Semua orang di lingkungan klub, mulai dari rekan setim hingga staf kepelatihan, telah membuat pemain berdarah Inggris tersebut merasa sangat diterima dengan budaya yang ramah dan penuh semangat.

Psikologi Tekanan dan Latar Belakang Karier

Perjalanan karier Gordon ke puncak sepakbola Eropa tidak berjalan mulus tanpa rintangan. Ia pernah menjalani masa-masa sulit dan berjuang keras untuk mempertahankan statusnya di Goodison Park, Everton, sebelum akhirnya meraih tiket kompetisi Eropa di St James' Park bersama Newcastle United. Bagi mantan sayap timnas Inggris itu, ancaman degradasi dari kasta tertinggi liga menciptakan beban psikologis yang jauh lebih besar daripada sekadar bersaing untuk merebut trofi di kandang sendiri.

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Gordon menjelaskan bahwa meskipun banyak orang mengira bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia membawa tekanan tiada banding, kenyataannya berbeda. Ia merasa lebih enjoys saat bersaing untuk setiap trofi karena lingkungan di Barcelona memberinya kebebasan untuk mengejar ambisi tertinggi tanpa diwarnai ketakutan ekstrem akan kegagalan yang sering menghantui perjuangan mempertahankan diri di Liga Inggris.

Tantangan di Liga Champions dan Sinergi Tim

Bergabung dengan lini tengah dan serangan yang diisi oleh pemain kelas dunia seperti Rodri, Pedri, dan Lamine Yamal menuntut tingkat kecerdasan taktik yang sangat tinggi. Gordon mengakui bahwa ia masih terus mempelajari pergerakan dan preferensi rekan-rekan setim barunya di lapangan. Penyesuaian larinya sangat bergantung pada siapa yang sedang menguasai bola, menunjukkan proses adaptasi yang masih berlangsung intensif dalam strategi permainan.

Di hadapan lawan dari Liga Inggris seperti Aston Villa, Gordon juga secara terbuka mengakui aspek permainan yang perlu ia tingkatkan agar benar-benar menjadi ancaman mematikan di level tertinggi. Ia menyadari bahwa ia terkadang terlalu sering memilih untuk mengoper bola dan merasa bisa menjadi lebih egois dalam mengambil keputusan final. Pemain ini menegaskan bahwa mencetak lebih banyak gol adalah target kuncinya karena gollah yang membawa kemenangan dan trofi bagi Barcelona.