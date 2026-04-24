Anthony Ginting Manfaatkan Jeda Piala Thomas 2026 untuk Evaluasi dan Visualisasi Pertandingan

Anthony Sinisuka Ginting akan menggunakan waktu istirahat di Piala Thomas 2026 untuk menganalisis penampilannya melawan Aljazair dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan melawan Thailand dan Prancis. Indonesia berhasil mengalahkan Aljazair dengan skor 5-0.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia , Anthony Sinisuka Ginting , berencana memanfaatkan waktu istirahat satu hari dalam turnamen Piala Thomas 2026 untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penampilannya.

Evaluasi ini tidak hanya berupa analisis taktis, tetapi juga visualisasi ulang dari setiap momen pertandingan yang telah dilalui, terutama saat menghadapi wakil Aljazair, M. Abdelaziz Ouchefoun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan matang untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di laga-laga berikutnya dalam turnamen bergengsi tersebut. Ginting tampil sangat dominan dalam membantu Indonesia meraih kemenangan telak 5-0 atas Aljazair pada pertandingan pembuka Grup D yang digelar di Forum Horsens, Denmark, Jumat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat.

Ia berhasil mengamankan poin penting bagi tim Merah Putih setelah mengalahkan Mohammed Abdelaziz Ouchefoun dengan skor meyakinkan 21-8 dan 21-6 dalam dua gim langsung. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu tim favorit dalam persaingan Piala Thomas 2026. Ginting menjelaskan bahwa proses evaluasi akan difokuskan pada visualisasi pertandingan. Dengan memutar ulang kejadian di lapangan dalam benaknya, ia berharap dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan memahami lebih detail setiap situasi yang mungkin muncul di pertandingan selanjutnya.

Menurutnya, visualisasi ini akan membantu ia untuk lebih siap secara mental dan taktis menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Piala Thomas 2026 menandai sebuah perubahan peran bagi Ginting dalam tim Indonesia. Setelah empat edisi sebelumnya, sejak tahun 2018, ia selalu menjadi andalan sebagai tunggal pertama, kini ia didapuk sebagai tunggal ketiga. Meskipun demikian, Ginting menegaskan bahwa perubahan peran ini tidak terlalu signifikan.

Ia merasa bahwa tanggung jawab dan tekanan yang dihadapi sebagai tunggal ketiga tidak jauh berbeda dengan saat menjadi tunggal pertama, hanya saja susunan pemain dan kondisi pertandingan yang mungkin berbeda. Ia tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi tim Indonesia dan berkontribusi dalam meraih kemenangan. Kemenangan 5-0 atas Aljazair menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Jonatan Christie membuka kemenangan Indonesia dengan mengalahkan Adel Hamek 21-8 dan 21-6.

Alwi Farhan kemudian memperlebar keunggulan dengan menaklukkan Mohamed Abderrahime Belarbi 21-8 dan 21-7. Setelah Ginting memastikan kemenangan tim, sektor ganda juga tidak mau ketinggalan. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menambah pundi-pundi poin menjadi 4-0 setelah mengalahkan Mohamed Abderrahime Belarbi/Koceila Mammeri 21-14 dan 21-8. Penutup yang sempurna ditorehkan oleh Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang berhasil mengalahkan Adel Hamek/Mohamed Abdelaziz Ouchefoun dengan skor 21-4 dan 21-7.

Kemenangan telak ini menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad Indonesia dalam Piala Thomas 2026. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Thailand pada tanggal 26 April, sebelum mengakhiri fase grup dengan pertandingan melawan Prancis pada tanggal 28 April. Kedua pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi tim Merah Putih untuk mengamankan posisi mereka di babak selanjutnya. Seluruh pertandingan Piala Thomas 2026 dapat disaksikan secara langsung atau melalui siaran televisi dan platform streaming untuk mendukung perjuangan para pebulu tangkis Indonesia





