Anteraja dan Shopee Salurkan Umrah 2026 untuk 31 Kurir Terbaik SATRIA

Kolaborasi Anteraja dan Shopee mendukung program SATRIA Umrah 2026 bagi 31 kurir berprestasi yang akan berangkat November 2026 sebagai apresiasi dedikasi logistik.

PT Anteraja dan PT Shopee Indonesia kembali memperkuat sinergi strategis melalui program SATRIA Umrah 2026. Program apresiasi tahunan ini memberikan kesempatan ibadah umrah kepada 31 kurir terbaik perusahaan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam operasional logistik selama masa lalu.

Rangkaian perjalanan spiritual bagi para kurir terpilih tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 12 November 2026. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen kedua perusahaan dalam memberikan penghargaan konkret kepada tenaga kerja yang menjadi garda terdepan dalam ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia.

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Mekanisme Seleksi dan Ekspansi Jajaran Kurir

Program SATRIA Umrah 2026 menghadirkan jumlah kuota yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, perusahaan berhasil mengantarkan 24 kurir untuk menunaikan ibadah, sementara pada tahun ini jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 31 kurir. Peningkatan kuota ini mencerminkan pertumbuhan kapasitas perusahaan dalam memberikan manfaat sosial kepada seluruh staf lapangan.

Seleksi calon penerima manfaat SATRIA dilakukan melalui proses penilaian yang ketat. Kriterianya berdasarkan performa kerja harian dan tingkat dedikasi para kurir dalam menjalankan tugas pengiriman. Hanya mereka yang konsisten memberikan layanan aman, cepat, dan andal yang lolos seleksi. Proses ini menjamin bahwa hak istimewa ibadah tersebut diberikan kepada mereka yang paling berkontribusi pada kepuasan pelanggan.

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Suara Eksekutif Mitra Strategis Logistik

Handy Widiya, Chief Executive Officer Anteraja, menekankan bahwa keberlanjutan program ini adalah bukti komitmen jangka panjang perusahaan. Ia menyebut para SATRIA sebagai garda terdepan yang memastikan paket sampai ke tangan pelanggan dengan baik. Anteraja bersyukur dapat memperluas kesempatan ini bagi lebih banyak mitra kerja di tahun kedua kolaborasi bersama Shopee.

Daniel Minardi, Director of Business Partnership Shopee Indonesia, menegaskan bahwa dukungan logistik yang andal tidak lepas dari peran para kurir. Shopee menghargai kontribusi mitra strategisnya dalam menjaga kelancaran layanan bagi pengguna di seluruh wilayah Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengapresiasi dedikasi yang menjadi tulang punggung kelancaran transaksi digital.

Dampak Langsung dan Eksplorasi Pasar Ekspor

Edy Satyo Nugroho, salah satu kurir yang terpilih, mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kesempatan tersebut. Ia menyebut bahwa perjalanan ke Tanah Suci merupakan impian yang telah lama dinantikannya. Anteraja dan Shopee berharap program ini terus berlanjut sebagai motivasi bagi seluruh kurir untuk menjaga kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia secara umum.

Selain program spiritual, kedua perusahaan juga resmi menjalin kerja sama pada Oktober 2026 lalu. Kerjasama tersebut membuka akses ke sejumlah destinasi ekspor baru di empat negara Asia Tenggara melalui Program Ekspor Shopee FLEXI. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas jangkauan produk lokal Indonesia ke pasar internasional serta mendorong pertumbuhan potensi ekspor nasional.