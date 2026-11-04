Anteraja dan Shopee Kirim 31 Kurir Umrah 2026

Kolaborasi Anteraja dan Shopee kembali menghadirkan program SATRIA Umrah 2026. Sebanyak 31 kurir terpilih akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci pada November 2026 sebagai apresiasi kinerja terbaik.

Shopee Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi keduanya bersama Anteraja untuk mendukung penyelenggaraan program SATRIA Umrah 2026. Inisiatif strategis ini bertujuan memberikan penghargaan tertinggi kepada para kurir yang menjadi tulang punggung ekosistem perdagangan digital di negara ini. Program tahunan tersebut akan membawa 31 kurir Anteraja dengan performa terbaik untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Mekanisme Penilaian Kinerja Kurir

Program SATRIA Umrah merupakan inisiatif tahunan dari Anteraja yang dirancang khusus untuk menghargai dedikasi para kurir berkinerja tinggi. Para penerima manfaat, yang dikenal sebagai SATRIA, telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan evaluasi performa dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas harian. Tahun kedua kolaborasi ini menunjukkan peningkatan jumlah peserta dari 24 kurir pada tahun sebelumnya menjadi 31 orang.

Also read Gapeka 2026: KA Jayabaya Singgah di Stasiun Comal Mulai Desember 2026

Komitmen Eksekutif Perusahaan Mitra

CEO Anteraja, Handy Widiya, menegaskan bahwa keberlanjutan program ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengapresiasi kerja keras garda terdepan mereka. Ia menjelaskan bahwa SATRIA berperan vital dalam memastikan paket sampai ke pelanggan dengan aman dan cepat. Handy juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Shopee sebagai mitra strategis yang konsisten mendukung kelancaran pelaksanaan program apresiasi ini setiap tahunnya.

Advertisement

Dampak Positif bagi Kurir Terpilih

Edy Satyo Nugroho, salah satu SATRIA dari wilayah Jabodetabek yang terpilih, mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kesempatan langka ini. Baginya, perjalanan ke Tanah Suci adalah impian yang telah lama dinantikan dan menjadi pengalaman sangat berharga dalam hidupnya. Edy berharap program ini terus berlanjut agar lebih banyak rekan kurir dapat merasakan kebahagiaan serupa dan merasa dihargai oleh perusahaan.

Strategi Ekspansi Pasar Internasional

Selain program umrah, kedua perusahaan juga memperkuat sinergi bisnis melalui kemitraan strategis lainnya. Pada Oktober 2026 lalu, Shopee dan Anteraja secara resmi menjalin kerja sama untuk membuka akses ekspor baru. Program Ekspor Shopee FLEXI ini memungkinkan produk lokal Indonesia menjangkau empat negara Asia Tenggara, sekaligus mendorong pertumbuhan potensi ekspor nasional yang signifikan.