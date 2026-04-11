Rangkuman berita terkini dari ANTARA, meliputi perkembangan aset kripto di sektor ekonomi kreatif, pemanfaatan AI oleh jaringan hotel, peluncuran BYD Denza N8L, terpilihnya Carmen H2H, dan penambahan jadwal konser F4 di Jakarta menjadi tiga hari.

Penampilan para anggota grup legendaris F4, yang terdiri dari Jerry Yan, Van Ness Wu, Vic Chou, dan bersama dengan vokalis band rock ternama asal Taiwan, Mayday yaitu Ashin, dalam rangkaian tur konser bertajuk F*FOREVER 1st World Tour memberikan euforia tersendiri bagi para penggemar setia mereka. Konser ini menjadi momen yang sangat dinantikan, terutama bagi para penggemar di Indonesia yang telah lama menantikan penampilan kembali grup idola mereka.

ANTARA (Kantor Berita Antara) pada Jumat, 10 April, menghadirkan berbagai berita terkini yang menarik perhatian, mulai dari perkembangan pesat aset digital dalam sektor ekonomi kreatif hingga kabar gembira mengenai penambahan jadwal konser F4 di Jakarta. Berita-berita ini mencerminkan dinamika yang terjadi di dunia hiburan, teknologi, otomotif, dan gaya hidup, memberikan wawasan yang komprehensif kepada pembaca mengenai tren dan perkembangan terbaru.\Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Bapak Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan pandangannya mengenai potensi besar yang dimiliki aset digital kripto sebagai salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Beliau menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi ini sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi para pelaku industri kreatif, yang diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Selain itu, berita menarik lainnya adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh jaringan hotel untuk meningkatkan pengalaman para tamu. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan efisien, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam bidang otomotif, berita mengenai peluncuran SUV plug-in hybrid terbaru dari BYD, yaitu Denza N8L, juga menjadi sorotan. Mobil ini menawarkan teknologi pengisian cepat dan performa yang handal, dengan harga mulai dari Rp866 juta. Ini merupakan langkah maju dalam upaya menyediakan kendaraan ramah lingkungan yang semakin terjangkau bagi konsumen.\Kabar gembira datang dari dunia hiburan, dengan terpilihnya Carmen, salah satu anggota grup idola wanita Hearts2Heart (H2H), sebagai idola yang sedang berada di puncak karier. Penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi terhadap artis yang merilis karya baru pada bulan Februari 2026, yang menunjukkan dedikasi dan kualitas karya yang terus meningkat dari para seniman. Sementara itu, kabar yang paling ditunggu-tunggu adalah penambahan jadwal konser grup F4 di Jakarta. Promotor Color Asia Live mengumumkan bahwa konser F4 di Indonesia Arena akan diperpanjang menjadi tiga hari, sebagai respons atas tingginya permintaan dari para penggemar. Keputusan ini menunjukkan besarnya antusiasme dan dukungan terhadap grup F4 di Indonesia, serta komitmen promotor untuk memberikan pengalaman konser yang tak terlupakan bagi para penggemar. Semua informasi yang disajikan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai perkembangan terkini di berbagai sektor, serta memberikan inspirasi dan wawasan bagi para pembaca setia ANTARA. Penting untuk dicatat bahwa pengambilan konten, crawling, atau pengindeksan otomatis untuk AI pada situs web ini dilarang keras tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

F4 Konser Ekonomi Kreatif Kripto AI Otomotif BYD Denza N8L Hearts2heart Carmen

United States Latest News, United States Headlines

