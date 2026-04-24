ANTARA Dukung Pelestarian Warisan Budaya Nusantara Melalui Pemberitaan

Jakarta – Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menegaskan komitmen kuat ANTARA untuk mendukung pelestarian warisan budaya Nusantara melalui berbagai inisiatif pemberitaan.

Pernyataan ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara pameran lukisan bertajuk Revitalisasi Keraton Nusantara yang diselenggarakan di Antara Heritage Center (AHC), Jakarta, pada Jumat, 24 April 2026. Benny menekankan bahwa ANTARA memiliki dasar perjuangan untuk menyebarluaskan identitas bangsa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Ia menyatakan bahwa ANTARA hadir bukan hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan semangat kebangsaan dan kekayaan budaya Nusantara.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa pemilihan Antara Heritage Center sebagai lokasi pameran merupakan sebuah kehormatan sekaligus wujud keselarasan dengan komitmen ANTARA untuk terus mempublikasikan berita dari berbagai pelosok Indonesia melalui beragam platform, termasuk berita teks, foto, televisi, dan media sosial. ANTARA berkomitmen untuk menjadi wadah bagi suara-suara yang memperjuangkan pelestarian identitas budaya bangsa. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Benny mengumumkan rencana untuk memperbarui dan memperluas Nota Kesepahaman (MoU) dengan seluruh kepala biro ANTARA di seluruh Indonesia.

MoU ini akan mewajibkan setiap kepala biro untuk secara aktif mempublikasikan berita dan dokumentasi terkait pelestarian warisan budaya Nusantara. Dengan memiliki 34 biro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ANTARA memiliki potensi besar untuk menjangkau dan memberitakan berbagai aspek pelestarian budaya. Benny berharap melalui MoU ini, ANTARA dapat berperan lebih signifikan dalam membantu melestarikan warisan budaya bangsa. Ia menekankan bahwa keberadaan ANTARA akan semakin bermakna jika dapat berkontribusi secara nyata dalam upaya pelestarian budaya.

Selain berita teks, foto, dan video, ANTARA juga akan memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang warisan budaya Nusantara kepada khalayak yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan visi ANTARA untuk menjadi media yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pameran lukisan Revitalisasi Keraton Nusantara sendiri merupakan inisiatif dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) dan berlangsung dari tanggal 24 hingga 28 April di Gedung AHC Jakarta Pusat.

Pameran ini menampilkan karya-karya dari 44 pelukis yang berasal dari Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Himpunan Pelukis Jakarta (Hipta), dan Asosiasi Pelukis Nusantara (Aspen). Pameran ini tidak hanya menampilkan keindahan visual dari lukisan-lukisan tersebut, tetapi juga menyatukan visi pentingnya menghidupkan kembali makna keraton di era kontemporer. Keraton sebagai simbol peradaban, pusat nilai, dan jejak sejarah yang hidup, memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia.

Benny berkomitmen untuk menjadikan ANTARA sebagai jembatan penyebarluasan informasi dari FSKN, sehingga suara-suara yang memperjuangkan pelestarian keraton dapat didengar oleh masyarakat luas. Ia percaya bahwa pelestarian keraton merupakan bagian integral dari upaya pelestarian identitas bangsa. ANTARA akan terus berupaya untuk memberikan ruang bagi berbagai inisiatif yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Selain itu, ANTARA juga akan terus meningkatkan kualitas pemberitaan tentang budaya, dengan menyajikan informasi yang akurat, mendalam, dan inspiratif.

Dengan demikian, ANTARA berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Indonesia di kalangan masyarakat.





Jemaah Haji Asal Nusantara di Masa Kolonial BelandaPotret jamaah haji asal Nusantara di masa kolonial Belanda yang terekam dalam arsip-arsip Belanda.

Read more »

Kakorlantas Ungkap Upaya Polri Bentuk Asosiasi Ojol NusantaraBerita Kakorlantas Ungkap Upaya Polri Bentuk Asosiasi Ojol Nusantara terbaru hari ini 2026-04-22 18:20:49 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Identitas Nusantara ditonjolkan pada pembukaan Asian Beach Games 2026Kontingen Indonesia menonjolkan identitas Nusantara berupa busana adat Melayu dari Riau dan Jambi pada acara pembukaan Asian Beach Games Sanya 2026 di Hainan, ...

Read more »

BP BUMN dukung akselerasi ANTARA jadi aktor ekosistem informasi negaraBadan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mendukung penuh akselerasi Lembaga Kantor Berita Antara sebagai aktor ekosistem informasi ...

Read more »

Boyong 6 Penghargaan Nasional, Semarang Tegaskan Diri sebagai Kota Warisan Budaya NusantaraPenetapan WBTB diharapkan mampu berdampak langsung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana warisan budaya tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat.

Read more »

Tim NUSANTARA dan Hydroship Tampil di Kompetisi Robotika Bawah Laut ASEANBerita Tim NUSANTARA dan Hydroship Tampil di Kompetisi Robotika Bawah Laut ASEAN terbaru hari ini 2026-04-23 23:06:49 dari sumber yang terpercaya

Read more »