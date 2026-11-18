Antam melalui CSD menegaskan hentikan penambangan 2022 dan kembalikan IUP. Tidak ada rencana buka tambang baru di Ujung Kulon meski ada isu konservasi badak.

Perusahaan pertambangan emas dan batubara Antam memberikan klarifikasi resmi terkait adanya kesalahpahaman publik mengenai kegiatan penambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Juru bicara perusahaan, Wisnu Danandi Haryanto, secara tegas menyatakan bahwa seluruh aktivitas eksploitasi dan produksi di wilayah Cibaliung Sumberdaya telah dihentikan sejak tahun 2022. Penegasan ini disampaikan untuk meredakan polemik yang muncul akibat wacana konservasi satwa langka di kawasan tersebut.

Penegasan Antam Tentang Penghentian Aktivitas Tambang

Wisnu Danandi Haryanto sebagai Corporate Secretary Antam menjelaskan bahwa Cibaliung Sumberdaya memang merupakan anak usaha yang dimiliki secara mayoritas oleh Antam. Namun, perusahaan ini secara resmi telah menghentikan seluruh kegiatan penambangan sejak tahun 2022. Hingga saat ini, satu-satunya aktivitas yang dilakukan di kawasan tersebut adalah pemenuhan kewajiban pascatambang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan oleh Wisnu saat dikonfirmasi oleh media pada Rabu, tanggal 18 November 2026, yang membuktikan bahwa tidak ada operasi penambangan yang sedang berjalan di lokasi tersebut.

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Dalam penjelasan lebih lanjut, Wisnu Danandi Haryanto memastikan bahwa izin usaha pertambangan atau IUP yang sebelumnya dimiliki oleh Cibaliung Sumberdaya telah resmi dikembalikan kepada pemerintah sejak tahun 2022. Kewarganegaraan hukum atas izin tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi perusahaan. Dengan demikian, status hukum kawasan Cibaliung Sumberdaya telah berubah dan perusahaan tidak memiliki legalitas untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah itu. Hal ini menjadi dasar kuat bahwa Antam tidak memiliki wewenang maupun keharusan untuk melanjutkan operasi tambang di masa depan.

Klarifikasi Kementerian ESDM Soal Status Hukum Kawasan

Klarifikasi dari Antam sejalan dengan pernyataan tegas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa tidak ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar taman nasional sebagai Wilayah Usaha Pertambangan tidak mengubah fungsi kawasan inti tersebut sebagai wilayah konservasi yang dilindungi undang-undang.

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Dwi Anggia dalam keterangan resminya di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, menjelaskan bahwa zona yang ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapan ini tidak berarti kegiatan pertambangan dapat langsung dilakukan di sana. Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin maupun aktivitas pertambangan yang terjadi di wilayah perairan sekitar maupun di dalam Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kontroversi Konservasi Badak dan Isu Cadangan Emas

Sorotan publik terhadap operasional tambang emas Cibaliung di Pandeglang meningkat tajam setelah muncul wacana pemindahan badak bercula satu dari Taman Nasional Ujung Kulon. Banyak pihak yang mengaitkan inisiatif konservasi ini dengan potensi cadangan emas yang diduga ada di sekitar wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Kesalahpahaman ini muncul karena adanya kebingungan antara status zona perairan yang boleh dieksplorasi dengan kawasan inti taman nasional yang dilindungi.

Wisnu Danandi Haryanto menekankan bahwa Antam maupun Cibaliung Sumberdaya tidak memiliki rencana untuk mengembangkan atau membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut sama sekali. Pernyataan ini meniadakan spekulasi bahwa rencana konservasi badak Jawa justru akan menutupi kepentingan komersial penambangan emas. Kedua entitas ini telah berkomitmen untuk tidak kembali ke aktivitas ekstraktif di area yang sebelumnya menjadi lokasi operasi mereka.

Komitmen Pascatambang dan Transparansi Masa Depan

Sebagai penutup, fokus operasional Cibaliung Sumberdaya saat ini sepenuhnya dialihkan pada pengelolaan lingkungan pasca-tambang. Ini mencakup pemulihan ekosistem dan penanganan dampak lingkungan yang timbul selama periode operasi sebelumnya yang sudah berakhir lebih dari empat tahun lalu. Dengan dikembalikannya izin usaha dan dihentikannya seluruh kegiatan produksi, Antam ingin memastikan bahwa klaim mengenai aktivitas tambang di Ujung Kulon tidak lagi menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan pegiat konservasi.

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Kedua institusi, Antam melalui Cibaliung Sumberdaya dan Kementerian ESDM, telah menyatukan pandangan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetaplah kawasan konservasi murni. Status hukum kawasan tersebut tidak berubah menjadi wilayah industri ekstraktif. Transparansi informasi ini diharapkan dapat menutup rapat kasus spekulasi penambangan di area perlindungan alam yang menjadi habitat akhir dari badak Jawa yang sangat terancam kepunahan di dunia.