Antam Catat Kinerja Keuangan Positif di Triwulan I 2026 dengan Laba Bersih Rp 3,66 Triliun

PT ANEKA Tambang Tbk. atau Antam melaporkan kinerja keuangan yang positif pada triwulan I 2026 dengan laba bersih sebesar Rp 3,66 triliun, naik 58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh strategi pemasaran yang adaptif dan pengendalian biaya yang disiplin. Segmen emas menjadi penopang utama dengan kontribusi 81 persen terhadap total penjualan.

PT ANEKA Tambang Tbk. atau Antam melaporkan kinerja keuangan yang positif pada triwulan I 2026. Dalam periode Januari-Maret 2026, Antam mencatat laba bersih sebesar Rp 3,66 triliun, yang menunjukkan peningkatan 58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2,32 triliun.

Kinerja ini juga diikuti oleh peningkatan EBITDA sebesar 55 persen menjadi Rp 5,05 triliun, dari Rp 3,26 triliun pada kuartal I 2025. Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, menyatakan bahwa capaian ini didukung oleh strategi pemasaran yang adaptif serta pengendalian biaya yang disiplin di seluruh lini operasional. Dari sisi profitabilitas, laba kotor perusahaan tercatat Rp 5,62 triliun, naik 54 persen dari Rp 3,64 triliun. Sementara itu, laba usaha meningkat 67 persen menjadi Rp 4,50 triliun.

Untung juga menambahkan bahwa laba bersih per saham mencapai Rp 141,77, atau tumbuh 60 persen dibandingkan Rp 88,69 pada periode yang sama tahun lalu. Dalam laporan posisi keuangan, total aset Antam mencapai Rp 63,30 triliun, meningkat 31 persen secara tahunan. Nilai ekuitas naik 17 persen menjadi Rp 40,41 triliun, sementara kas dan setara kas tumbuh 31 persen menjadi Rp 9,04 triliun.

Dari sisi pendapatan, Untung mengatakan perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp 29,32 triliun, meningkat 12 persen dibandingkan Rp 26,15 triliun pada kuartal I 2025. Penjualan domestik mendominasi dengan kontribusi 97 persen atau Rp 28,31 triliun, terutama dari produk emas, bijih nikel, dan bauksit. Segmen emas masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 81 persen terhadap total penjualan. Nilai penjualan emas mencapai Rp 23,89 triliun, naik 11 persen, dengan volume penjualan sebesar 8.464 kilogram.

Untuk menjaga keberlanjutan pasokan, Antam menandatangani kerja sama Gold Sales & Purchase Agreement (GSPA) dengan Merdeka Copper Gold pada 4 Maret 2026. Sementara itu, segmen nikel menyumbang 15 persen dari total penjualan atau sebesar Rp 4,47 triliun, meningkat 19 persen. Produksi bijih nikel mencapai 3,88 juta wet metric ton (wmt), dengan penjualan 3,40 juta wmt yang seluruhnya diserap pasar domestik. Adapun segmen bauksit dan alumina berkontribusi 3 persen atau Rp 879,14 miliar, naik 24 persen.

Produksi bauksit mencapai 628.785 wmt, sedangkan produksi alumina meningkat 13 persen menjadi 49.566 ton. Antam juga terus memperkuat strategi bisnisnya dengan fokus pada diversifikasi produk dan ekspansi pasar. Perusahaan telah mengoptimalkan operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, Antam juga berkomitmen untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dalam seluruh kegiatan operasionalnya, termasuk pengelolaan lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, Antam berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat





