Harga emas Antam di Jumat dan Sabtu 28 November 2026 mencapai Rp 2.514.000 per gram, naik Rp 19.000 dalam seminggu. Data lengkap harga jual, buyback, dan pergerakan pasar global.

Pasar logam mulia Indonesia mencatatkan penutupan yang ditutup pada hari Sabtu, 28 November 2026, di level Rp 2.514.000 per gram. Penawaran ini berdasarkan data resmi yang dipantau dari laman Logam Mulia pukul 09.10 WIB dan menyertakan nilai buyback di angka Rp 2.171.000 per gram.

Pergerakan harga sepanjang pekan menunjukkan volatilitas yang dinamis. Harga dasar emas Antam pada awal pekan, Senin, 23 November 2026, tercatat sebesar Rp 2.505.000 per gram. Sepanjang rentang waktu perdagangan tersebut, harga sempat mengalami naik turun sebelum akhirnya menguat kembali dan menutup perdagangan di akhir pekan.

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Rincian Fluktuasi Harga Emas Antam

Rincian pergerakan harga harian menunjukkan pola yang berfluktuasi namun berorientasi naik. Antam mengawali pekan dengan penguatan sebesar Rp 10.000 pada Senin, 23 November 2026, yang menaikkan harga dari Rp 2.495.000 menjadi Rp 2.505.000 per gram. Kenaikan berlanjut tipis pada Selasa sebesar Rp 2.000, sehingga harga menyentuh Rp 2.507.000 per gram.

Penguatan awal pekan tersebut tidak bertahan lama karena pada Rabu, 25 November 2026, harga emas Antam turun Rp 8.000 menjadi Rp 2.499.000 per gram. Harga kembali naik Rp 2.000 pada Kamis, 26 November 2026, menjadi Rp 2.501.000 per gram. Angka tersebut bertahan hingga pemantauan Jumat pagi, 27 November 2026, pukul 09.04 WIB.

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Pembaruan harga berikutnya mencatat kenaikan signifikan sebesar Rp 13.000, sehingga harga mencapai level Rp 2.514.000 per gram. Harga stabil di level tersebut hingga penutupan Sabtu, 28 November 2026. Secara bulanan, jika dibandingkan dengan posisi Minggu, 22 November 2026, yang sebesar Rp 2.495.000 per gram, harga emas Antam naik Rp 19.000 per gram dalam sepekan.

Perbandingan Harga Jual dan Buyback

Pergerakan buyback dalam sepekan ini menunjukkan variasi yang lebih lebar dibandingkan harga jual. Buyback naik Rp 20.000 pada Senin ke Rp 2.095.000, lalu melompat ke Rp 2.150.000 pada Selasa. Puncak penurunan terjadi pada Rabu ketika anjlok Rp 59.000 ke Rp 2.091.000 per gram, yang merupakan penurunan terdalam dalam rangkaian hari tersebut.

Proses pemulihan berjalan bertahap dengan kenaikan menjadi Rp 2.111.000 pada Kamis dan Rp 2.114.000 pada Jumat pagi. Pada Sabtu, nilai buyback mencapai Rp 2.171.000 per gram. Dari Senin ke Sabtu, buyback naik Rp 76.000 per gram, jauh melampaui kenaikan harga jual yang hanya Rp 9.000 dalam rentang yang sama.

Bagi pembeli, selisih jual-beli atau spread tetap menjadi pertimbangan penting. Pada Sabtu, jarak selisih tersebut tercatat sebesar Rp 343.000 per gram. Rekor harga tertinggi sepanjang masa Antam masih jauh di atas posisi sekarang, yang tercatat sebesar Rp 3.168.000 per gram pada Kamis, 29 Januari 2026, dengan buyback yang sempat menyentuh Rp 2.989.000.

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Dampak Faktor Global Terhadap Pasar

Pasar global turut menentukan arah harga. Harga emas dunia sempat bangkit dari level terendah dalam lebih dari setahun setelah turun lebih dari 9% pekan sebelumnya akibat aksi jual saham terkait kecerdasan buatan. Harga spot naik 3,4% ke US$3.650,62 per ons pada Senin waktu AS. Investor melepas emas untuk memenuhi kewajiban margin, menurut laporan CNBC.

Pemulihan tersebut tidak bertahan lama. Pada Selasa, harga spot turun sekitar 2% ke US$3.556,82 per ons di tengah sinyal hawkish dari pejabat Federal Reserve dan ekspektasi kenaikan suku bunga Desember. Presiden Federal Reserve New York, John Williams, menyatakan bahwa inflasi tinggi mendorong kebijakan moneter yang lebih ketat.

Data inflasi menambah tekanan pasar. Indeks Personal Consumption Expenditures (PCE) AS naik 0,3% pada Oktober 2026 setelah 0,5% di September. Harga emas sempat jatuh di bawah US$3.500 per ons untuk pertama kalinya sejak September 2025. Analis terbelah soal arah berikutnya dalam survei Kitco News, di mana sembilan dari 15 analis Wall Street memperkirakan melemah.

Proyeksi Jangka Panjang Emas

Suku bunga tinggi menekan emas karena aset ini tidak memberi imbal hasil, sehingga biaya peluang memegangnya menjadi lebih tinggi. JPMorgan memproyeksikan emas pulih ke US$4.500 per ons pada akhir 2027. Sementara itu, Commerzbank memperkirakan angka US$4.100. Harga pekan ini berada Rp 654.000 di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.