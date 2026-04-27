Anne Hathaway Mencolok di Premiere The Devil Wears Prada 2, Adrian Grenier Kecewa Tidak Diajak

Anne Hathaway tampil mempesona dengan busana merah di premiere The Devil Wears Prada 2. Sutradara David Frankel sempat mencoba memasukkan cameo Adrian Grenier, tetapi aktor itu kecewa tidak diajak. Film ini juga menampilkan Meryl Streep, Emily Blunt, dan Stanley Tucci, dengan plot yang mengikuti Andy Sachs yang kembali ke Runway Magazine.

Anne Hathaway tampil menonjol di premiere film The Devil Wears Prada 2 dengan busana merah yang mengingatkan pada karakter Andy Sachs. Dalam wawancara terbaru, sutradara David Frankel mengungkapkan bahwa ia pernah mencoba memasukkan cameo Adrian Grenier , yang memerankan Nate, kekasih Andy Sachs di film pertama.

Namun, Grenier sendiri sebelumnya menyatakan kekecewaannya karena tidak diajak bergabung dalam sekuel. Selain itu, cameo Sydney Sweeney juga dipotong dari film ini, meskipun alasan spesifik belum dijelaskan secara rinci. Grenier bahkan sempat tampil dalam iklan Starbucks yang menyindir peran Nate, menunjukkan bahwa ia tetap terlibat dalam narasi film secara tidak langsung. Film ini juga dibintangi kembali oleh Meryl Streep sebagai Miranda Priestly, Emily Blunt sebagai Emily Charlton, dan Stanley Tucci sebagai Nigel Kipling.

Kisah film ini mengikuti Andy Sachs yang kembali ke Runway Magazine dua dekade setelah meninggalkan posisinya sebagai asisten Miranda. Di tengah perubahan industri media, Andy dan Miranda harus bekerja sama dengan Emily, yang kini memimpin sebuah merek mewah, untuk menyelamatkan majalah dari krisis melalui strategi periklanan inovatif. KOMPAS.com berkomitmen untuk menyajikan berita yang akurat, terpercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan nikmati pengalaman baca tanpa iklan melalui Membership.

Sementara itu, berita lain menyebutkan bahwa Ok Taecyeon dari grup 2PM telah menikah, dan reuni anggota grup menjadi sorotan.





The Devil Wears Prada 2 Anne Hathaway Adrian Grenier Meryl Streep KOMPAS.Com

