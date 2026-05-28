Anjloknya Harga TBS Sawit di Nagan Raya dan Respons Dari Apkasindo

Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, anjlok drastis dari kisaran Rp2.900-3.000 per kg menjadi Rp1.600-1.700 per kg, memicu kepanikan di kalangan petani, terutama petani swadaya. Pemerintah daerah memanggil pihak perusahaan untuk membasal penyebab penurunan, sementara Asosiasi Perusahaan Kebun Sawit Indonesia (Apkasindo) mendesak pemerintah memperjelas kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI yang dianggap memicu spekulasi pasar. Harga CPO dunia justru menguat, menunjukkan bahwa anjloknya harga TBS diasosiasikan pada ketidakjelasan kebijakan dan ketidakpastian pasar dalam negeri.

Harga TBS Sawit Anjlok di Nagan Raya , Pemkab Panggil PMKS. Apkasindo juga bersuara, mendesak pemerintah perjelas kebijakan ekspor satu pintu DSI yang picu spekulasi pasar.

(AntaraNews)) yang beroperasi di Nagan Raya. Pemanggilan ini bertujuan untuk membahas penyebab anjloknya harga beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang kini mencapai Rp1.600 hingga Rp1.700 per kilogram.

Padahal, sebelumnya harga jual/beli TBS kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya bervariasi antara Rp2.900 hingga Rp3.000 per kilogram. Penurunan drastis ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah demi melindungi kesejahteraan petani. Sektor perkebunan kelapa sawit sangat vital bagi masyarakat Nagan Raya. Oleh karena itu, kestabilan harga TBS harus dijaga bersama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.

Pemkab berkomitmen untuk terus mengawal harga TBS sawit demi melindungi kepentingan masyarakat, terutama para petani sawit di Nagan Raya. Pemerintah daerah perlu mengetahui penyebab pasti terjadinya penurunan harga TBS sawit yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini. Sebelumnya, harga TBS sawit di Kabupaten Nagan Raya sempat menunjukkan tren positif mencapai Rp3.000 per kilogram. Pemkab ingin memahami faktor-faktor di balik perubahan harga yang begitu cepat dan signifikan ini.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menegaskan bahwa petani sawit mendukung pembentukan DSI karena dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia. Namun, ia menekankan pentingnya penjelasan cepat dan transparan mengenai mekanisme DSI agar petani tidak menjadi korban ketidakjelasan informasi. Gulat mengungkapkan bahwa harga TBS petani swadaya saat ini anjlok tajam menjadi Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Penurunan harga rata-rata mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.

Dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp2.000, banyak petani swadaya yang kini mengalami kerugian. Petani sawit swadaya menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi ini karena tidak memiliki kepastian kontrak pembelian seperti petani plasma atau petani bermitra. Harga TBS petani plasma masih berada di kisaran Rp3.600 per kilogram, sementara petani swadaya mengalami tekanan paling besar. Luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat, sehingga dampak anjloknya harga sangat luas.

Gulat menilai anjloknya harga TBS bukan disebabkan oleh melemahnya harga Minyak Sawit Mentah (CPO) global. Justru sebaliknya, harga CPO dunia di Malaysia maupun Rotterdam sedang menguat, bahkan bisa mencapai Rp18.000 per kg jika dirupiahkan. Harga CPO dalam negeri seharusnya sekitar Rp15.800 per kg, namun kini hanya sekitar Rp11 ribu per kg.informasi dan ruang spekulasi di pasar setelah pengumuman kebijakan DSI. Banyak pelaku usaha dan pasar yang belum memperoleh penjelasan utuh mengenai mekanisme DSI.

Hal ini memicu kepanikan dan pada akhirnya menyebabkan penurunan harga pembelian TBS secara drastis. SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Remaja Hanyut di Sungai Air Terjun Paris Sulut Setelah Enam HariBank IndonesiaPrabowo Dukung Sikap Prancis soal Two State Solution untuk PalestinaKebijakan ekspor sawit satu pintu melalui BUMN berpotensi mengubah mekanisme perdagangan. Konsultan Elvi Diana mengingatkan pemerintah mitigasi dampak kebijakan ekspor sawit baru agar tidak merugikan petani.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendesak perusahaan agar tidak menurunkan harga TBS Sawit Riau secara sepihak, menyusul anjloknya harga di sejumlah daerah. Apa penyebab penurunan ini? Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memperketat pemantauan harga sawit untuk memastikan stabilitas dan mencegah permainan harga, demi menjaga kesejahteraan petani di daerah tersebut. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak perusahaan kelapa sawit untuk mematuhi kesepakatan harga TBS Sawit.

Desakan ini muncul setelah banyaknya keluhan petani yang merasa dirugikan oleh harga beli yang murah, padahal mereka adalah penyumbang ekoSerikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang kenaikan tarif pungutan ekspor CPO menjadi 12,5%, khawatir memberatkan petani dan menekan harga TBS. Harga TBS Sawit Kaltim mengalami penurunan tipis pada periode 16-31 Oktober 2025, dipicu oleh melemahnya harga CPO dan kernel. Simak detail lengkap dan dampaknya bagi pekebun.

Harga TBS Sawit Aceh: Petani Rugi Ratusan Rupiah per Kilo, Apkasindo Sesalkan PKS Abaikan Ketetapan Pemerintah Apkasindo Aceh Barat Daya menyayangkan praktik PKS yang membeli Harga TBS Sawit Aceh di bawah ketetapan resmi, merugikan petani ratusan rupiah per kilogra





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga TBS Sawit Nagan Raya Apkasindo DSI Petani Swadaya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BEM Kristiani Seluruh Indonesia Mendesak Pemerintah Stabilkan Harga TBS SawitBEM Kristiani Seluruh Indonesia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang anjlok dalam beberapa waktu terakhir dan dinilai merugikan petani.

Read more »

Respons Laporan Purbaya, Kejagung Mulai Usut 10 Perusahaan Sawit Terkait Manipulasi Harga EksporKejaksaan Agung mulai mengusut dugaan manipulasi harga ekspor sawit 10 perusahaan yang sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya.

Read more »

Pemkab Dharmasraya minta PKS tidak turunkan harga TBS secara sepihakBupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani meminta pabrik kelapa sawit (PKS) tidak menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit secara ...

Read more »

Asosiasi Petani Sawit dukung DSI dan minta harga TBS segera dipulihkanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia ...

Read more »