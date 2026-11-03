Anjlok Harian Kripto 31 Oktober 2026: ZEC Turun 8,51%, BTC Cetak Rp 1,39 Miliar

Data pasar kripto 31 Oktober 2026 mencatat tekanan jual signifikan pada Zcash dan Bitcoin. Kapitalisasi global turun 1,61% menjadi US$ 2,59 triliun amid koreksi harga aset utama.

Per 31 Oktober 2026, sentimen pasar aset digital mengalami tekanan negatif yang signifikan di tengah volatilitas global. Bitcoin (BTC), sebagai aset dengan kapitalisasi pasar terbesar, mencatatkan penurunan nilai sebesar 1,75 persen dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada harga instan, tetapi juga membawa kinerja mingguan Bitcoin merosot drastis sebanyak 3,77 persen.

Nilai tukar Bitcoin saat ini berada di posisi US$ 77.048, yang jika dikonversikan menggunakan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar 18.150, setara dengan Rp 1,39 miliar. Kadar penurunan ini menandakan adanya koreksi harga yang cukup dalam bagi para pemegang aset terbesar di industri blockchain. Investor dan trader di seluruh dunia kini memantau pergerakan harga ini dengan ketat, mengingat fluktuasi tersebut mempengaruhi strategi portfolio jangka pendek maupun jangka panjang.

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Performa Ethereum dan Binance Coin Melemah

Ethereum (ETH) turut merasakan dampak penurunan pasar dengan merosot 1,67 persen dalam sehari terakhir. Selama tujuh hari terakhir, kinerja aset yang menjadi dasar bagi banyak aplikasi terdesentralisasi ini terpangkas sebanyak 2,92 persen. Saat ini, harga Ethereum berada di level US$ 2.254,90 atau setara dengan Rp 40,91 juta berdasarkan kurs yang sama.

Sementara itu, Binance Coin (BNB) mengalami tekanan jual yang lebih besar dibandingkan Ethereum. Harga BNB anjlok 2,1 persen dalam 24 jam terakhir, dengan koreksi mingguan mencapai 6,09 persen. Nilai BNB saat ini tercatat di posisi US$ 698,30. Penurunan tajam pada BNB ini dapat memengaruhi ekosistem exchange terbesar di dunia dan aplikasi yang dibangun di atas jaringan BNB Chain.

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Stablecoin dan Altcoin Lainnya Mengalami Koreksi

XRP tercatat terpangkas 0,76 persen dalam 24 jam terakhir, dengan penurunan yang sudah berlangsung konsisten selama tujuh hari. Selama satu minggu terakhir, harga XRP terpangkas 4,33 persen dan saat ini berada di posisi US$ 1,24. Meskipun penurunan terlihat moderat dibandingkan aset lain, konsistensi penurunan mingguan menunjukkan adanya ketidakpastian bagi para pemegang XRP.

Stablecoin juga tidak sepenuhnya kebal dari fluktuasi minor. Tether (USDT) melemah 0,03 persen dalam sehari, namun selama sepekan terakhir masih bergerak di zona hijau. Harga USDT kini berada di posisi US$ 0,9984. Di sisi lain, USD Coin (USDC) turun 0,01 persen dalam 24 jam terakhir, membawa kinerja sepekan ke zona merah dengan harga di posisi US$ 0,9996. Penurunan kecil pada stablecoin ini biasanya mengindikasikan penarikan dana atau rebalancing portfolio oleh institusi besar.

Solana (SOL) mencatatkan penurunan harga sebesar 3,05 persen dalam sehari, dengan koreksi mingguan sebesar 3,45 persen. Saat ini, harga SOL berada di posisi US$ 92,15. Sebaliknya, Tron (TRX) sedikit hijau dengan kenaikan 2,2 persen dalam 24 jam, namun tetap melemah 2,85 persen secara mingguan dengan harga di US$ 0,3199. Hyperliquid (HYPE) anjlok 4,43 persen sehari, namun naik 7,27 persen dalam setahun terakhir dengan harga US$ 84,19.

Zcash Menemukan Titik Terendah Harian Pasar

Zcash (ZEC) menjadi aset dengan penurunan harga terbesar dalam satu hari pada periode ini. Harga ZEC anjlok drastis sebesar 8,51 persen dalam 24 jam terakhir. Penurunan tajam ini juga membawa kinerja mingguan ZEC melemah 7,16 persen. Saat ini, harga Zcash berada di posisi US$ 1.146,78, mencatatkan level terendah dalam periode pengamatan mingguan tersebut.

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Kapitalisasi pasar kripto secara global juga terpapar dampak koreksi tersebut. Total kapitalisasi pasar turun 1,61 persen dalam 24 jam terakhir. Pada tanggal 31 Oktober 2026, total nilai kapitalisasi pasar kripto dunia tercatat sebesar US$ 2,59 triliun, yang setara dengan Rp 47.018 triliun. Angka ini mencerminkan valuasi keseluruhan industri aset digital yang sedang mengalami periode konsolidasi harga.

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