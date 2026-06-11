Anjing, Kereta Api, Anak-Anak, Banjir Bandang Masih Ada di Lapai, Padang

Bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 masih meninggalkan bekasnya di Lapai, Padang, Sumatera Barat. Beberapa hewan, kendaraan, dan anak-anak terlihat bermain di antara sisa material banjir bandang yang masih menutupi lapangan sepak bola Brandon.

Sejumlah anjing melintas di antara sisa material banjir bandang yang masih menutupi lapangan sepak bola Brandon di Lapai, Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/6/2026). Kereta api melintas di jembatan dekat sisa material banjir bandang yang masih menutupi lapangan sepak bola Brandon di Lapai, Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/6/2026).

Anak-anak bermain sepeda di antara sisa material banjir bandang yang masih menutupi lapangan sepak bola Brandon di Lapai, Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/6/2026). Bencana banjir bandang yang dipicu hujan ekstrem pada akhir November 2025 itu membawa material kayu, batu dan lumpur dalam jumlah besar hingga mengubah bentang Sungai Batang Kuranji serta menyebabkan pendangkalan di sejumlah titik bantaran sungai. Pemerintah Kota Padang bersama instansi terkait terus melakukan normalisasi dan pembersihan kawasan terdampak.

Namun, hingga kini sebagian area di sekitar muara Batang Kuranji masih menyisakan endapan material yang belum sepenuhnya tertangani. Ikuti Kuisnya





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Banjir Bandang Lapangan Sepak Bola Brandon Sungai Batang Kuranji Normalisasi Pembersihan Endapan Material

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