Anis Matta Minta Kader Partai Gelora Menyiapkan Strategi Politik Baru

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, meminta kader dan anggota DPRD Partai Gelora menyiapkan strategi politik yang sesuai dengan karakter partai dalam menghadapi Pemilu 2029. Anis juga mengajak kader mempelajari sejarah politik dan hubungan internasional untuk memahami bagaimana kekuatan yang relatif kecil dapat bertahan dan berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta , meminta kader dan anggota DPRD Partai Gelora menyiapkan strategi politik yang sesuai dengan karakter partai dalam menghadapi Pemilu 2029 .

Pahami cara berpikir partai besar, tapi jangan ikuti cara kerjanya. Kita mesti menemukan cara kita sendiri untuk memenangkan Partai Gelora pada 2029. Anis juga mengajak kader mempelajari sejarah politik dan hubungan internasional untuk memahami bagaimana kekuatan yang relatif kecil dapat bertahan dan berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar. Menurut dia, kemampuan berpikir kreatif dan keberanian mengambil pendekatan berbeda menjadi faktor penting dalam membangun kekuatan politik baru di tengah persaingan yang semakin ketat.

Anis menilai keberhasilan organisasi politik tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kekuatan gagasan dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Ia menjelaskan dalam setiap peristiwa besar terdapat tiga faktor utama yang saling berinteraksi, yakni ide, manusia, dan sumber daya. Dari ketiga unsur tersebut, ide dan kualitas manusia harus menjadi fokus utama penguatan partai. Anis mengaku optimistis Partai Gelora memiliki peluang untuk tumbuh lebih besar pada Pemilu 2029.

Optimisme tersebut muncul setelah mendengar pengalaman dan pandangan anggota DPRD Partai Gelora dari berbagai daerah yang telah menjalankan tugas selama hampir dua tahun





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Anis Matta Partai Gelora Pemilu 2029 Strategi Politik Kader Politik

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