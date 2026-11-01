Anindya Bakrie Laporkan Investasi Domestik Rp2.000 Triliun di Era Prabowo

Ketua Kadin Anindya Bakrie melaporkan investasi dalam negeri hampir Rp2.000 triliun pada dua tahun awal pemerintahan Prabowo, menyoroti ketahanan ekonomi dan potensi sektor unggulan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie melaporkan bahwa investasi dalam negeri atau PMDN mencapai hampir Rp2.000 triliun pada dua tahun awal era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemaparan strategis ini disampaikan dalam rangka mendukung ketahanan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian kondisi global yang masih berlangsung. Laporan ini menegaskan peran krusial investor domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

Kontribusi Strategis Investor Domestik

Pemaparan tersebut diserahkan saat Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia Batch 1 Tahun Anggaran 2026. Acara ini dihadiri oleh peserta Rapat Pimpinan Nasional Kadin se-Indonesia di kediaman resmi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu tanggal 31 Oktober 2026. Keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut kemudian dikutip dari siaran pers yang dikeluarkan oleh Sekretariat Presiden pada hari Minggu tanggal 1 November 2026.

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Anindya Novyan Bakrie menilai bahwa besarnya kontribusi investor domestik menunjukkan peran yang sangat strategis bagi pengusaha nasional. Ia khususnya menyoroti kontribusi pelaku usaha kelas menengah yang berperan penting dalam menjaga ketahanan perekonomian. Anindya menyatakan bahwa partisipasi teman-teman dari kelas menengah tersebut mampu membuat daya tahan ekonomi negara justru semakin kuat di tengah tekanan eksternal. Hal ini menjadi indikator positif bagi stabilitas jangka panjang.

Ia juga menekankan pentingnya kontribusi dunia usaha dalam pengembangan industri masa depan, bukan hanya memperkuat sektor yang sudah berjalan. Sejumlah peluang strategis yang disorot meliputi industri kendaraan listrik atau electric vehicle, energi terbarukan, serta pusat data. Ketiga sektor tersebut memiliki potensi kandungan komponen lokal yang cukup besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri secara signifikan dan berkelanjutan.

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Potensi Sektor Industri Masa Depan

Anindya menggarisbawahi bahwa fokus pengembangan tidak hanya pada industri saat ini, tetapi juga pada industri masa depan seperti EV dan data center. Ia mengingatkan bahwa tema Rapat Pimpinan Nasional kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia, yang menjadi panduan strategis bagi anggota Kadin. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam forum tersebut dengan menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan berbasis teknologi dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut pandangannya, ruang kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian nasional masih sangat besar dan belum optimal. Anindya menyinggung porsi belanja negara dalam Produk Domestik Bruto yang tercatat sebesar 4.000 triliun dari total PDB 25.000 triliun. Dengan demikian, sekitar 85 persen dari keseluruhan uang PDB merupakan area di mana dunia usaha bisa berkontribusi lebih besar untuk memacu pertumbuhan.

Ia menyatakan bahwa harapan utamanya adalah pengusaha daerah maupun asosiasi himpunan dapat tumbuh bersama-sama dan naik kelas. Target jangka panjangnya adalah agar mereka mampu menjadi pemain besar di kancah global. Hal ini sesuai dengan visi ekonomi kerakyatan yang sudah berjalan di dunia usaha dan menjadi tanggung jawab bersama para pengusaha nasional. Peningkatan kapasitas ini dinilai krusial untuk daya saing internasional.

Fundamental Ekonomi Tetap Tangguh

Selain hal tersebut, Anindya menyebut bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah gejolak global yang terjadi saat ini. Ia merujuk pada penilaian Dana Moneter Internasional atau IMF yang menyebut Indonesia sebagai salah satu titik terang atau bright spot perekonomian dunia. Pernyataan ini telah disampaikan oleh IMF tahun lalu dan kini terbukti kebenarannya melalui data kinerja ekonomi terkini.

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Anindya menambahkan bahwa dalam lima guncangan ekonomi selama kurun waktu 25 tahun terakhir, Indonesia cenderung lebih kuat dibandingkan negara lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa daya tahan ekonomi Indonesia sangat resilient atau tangguh. Ketahanan ini menjadi modal dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional secara berkelanjutan.