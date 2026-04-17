Animo Suporter FIFA Series Menurun, PSSI: Keseimbangan Rating TV dan Penonton Stadion Jadi Kunci

Jumlah penonton langsung pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 mengalami penurunan, namun rating televisi justru meningkat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan faktor penyebab dan pentingnya menjaga keseimbangan kedua aspek tersebut, sembari membahas berbagai isu sepak bola nasional dan internasional.

Penurunan animo suporter yang menyaksikan langsung pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi sorotan. Data menunjukkan bahwa jumlah penonton yang hadir langsung mengalami penurunan dibandingkan ekspektasi. Pada laga melawan Saint Kitts and Nevis, tercatat sebanyak 26.703 penonton, yang kemudian menurun menjadi 24.714 saat menghadapi Bulgaria. Angka ini ironisnya jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pertandingan klub lokal, seperti Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya, yang berhasil menarik perhatian hingga 40 ribu penonton di stadion yang sama. Padahal, kedua pertandingan FIFA Series tersebut juga menandai debut pelatih baru Tim Garuda, John Herdman, yang seharusnya menjadi daya tarik tersendiri.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan adanya beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan jumlah penonton. Salah satu alasan utamanya adalah penjadwalan pertandingan yang berdekatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri. Erick Thohir menyatakan bahwa fluktuasi penjualan tiket adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap ajang pertandingan. Meskipun demikian, Erick Thohir tetap mengapresiasi antusiasme para suporter yang telah hadir langsung ke stadion maupun yang menyaksikan pertandingan dari layar kaca.

Menariknya, dari sisi siaran televisi, justru terjadi peningkatan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa rating televisi untuk pertandingan Timnas Indonesia mampu menembus angka 50 hingga 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap Timnas Indonesia tetap tinggi, meskipun tidak selalu terefleksikan dalam jumlah penonton di stadion. Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara jumlah penonton yang hadir langsung di stadion dan jumlah pemirsa televisi. Ia optimis bahwa ke depannya, jumlah penonton di stadion akan kembali meningkat seiring dengan perkembangan kualitas pertandingan dan kompetisi yang lebih menarik. Ia meyakini bahwa dengan pertandingan-pertandingan yang lebih kompetitif dan menjanjikan, animo suporter di stadion akan terus tumbuh.

Di luar isu penonton, berita sepak bola Indonesia juga diramaikan oleh berbagai kabar lain. Salah satunya adalah kembalinya Marselino Ferdinan ke lapangan hijau setelah absen akibat cedera hamstring, yang tentu menjadi kabar gembira bagi penggemar Timnas. Sementara itu, kabar kurang menyenangkan datang dari Eropa, di mana striker Liverpool, Hugo Ekitike, harus menepi akibat cedera Achilles serius yang diperkirakan membuatnya absen hingga sembilan bulan, sebuah pukulan berat bagi timnya. Di kancah usia muda, Timnas Indonesia U-17 masih menyimpan peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-17 2026, meskipun mengalami kekalahan dari Malaysia, dengan skenario klasemen grup yang masih terbuka. Isu klasik tunggakan gaji pemain juga kembali menghantui sepak bola Indonesia, kali ini menimpa PSBS Biak, yang turut dikomentari oleh Ketum PSSI. Dari Eropa, Jorginho mengungkapkan alasannya meninggalkan Arsenal, menilai permainan di bawah Arteta kurang dinikmatinya dan fokus pada bola mati membuat sepak bola terasa hambar. Jakarta sendiri bersiap menjadi tuan rumah ajang bertabur bintang bertajuk Clash of Legends Jakarta 2026 pada 18 April di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menanggapi rumor mundurnya Iran dari kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir menegaskan belum ada kepastian resmi dari FIFA. Berita tentang wacana playoff Piala Dunia 2026 yang gagal terwujud juga sempat menjadi perhatian pembaca. Timnas Indonesia juga dihadapkan pada potensi promosi tiga pemainnya ke liga teratas Eropa musim 2025/2026, baik melalui jalur otomatis maupun playoff. Pelatih Timnas U-17, Kurniawan, menyoroti masalah penyelesaian akhir jelang laga krusial melawan Vietnam, sambil tetap optimis dengan peluang timnya di Piala AFF U-17 2026 meskipun kalah dari Malaysia. Di luar ranah olahraga, berita lain yang turut mewarnai meliputi penemuan situs arkeologi di Skotlandia yang mengungkap silsilah Zaman Batu, dugaan kasus pelecehan yang menyeret nama Oki Setiana Dewi, penemuan bungkusan diduga sabu seberat 1 kg di pesisir Pangkep, serta pengembangan kasus OTT KPK terhadap bupati Tulungagung.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Series 2026 Timnas Indonesia Erick Thohir Stadion Utama Gelora Bung Karno Suporter

United States Latest News, United States Headlines

