Anime Melty Strawberry Adaptasi Manga Jun Wakatsuki Resmi Diumumkan

Adaptasi anime Melty Strawberry dari karya Jun Wakatsuki resmi diumumkan dengan jadwal tayang TV Tokyo dan tim produksi lengkap termasuk sutradara Seiji Kishi dari studio TEAM TillDawn.

Proyek adaptasi anime Melty Strawberry resmi diumumkan pada Rabu, tanggal 4 November, dengan konfirmasi partisipasi staf produksi utama dan rencana penayangan di Jepang. Adaptasi televisi dari karya seni rupa Jun Wakatsuki ini telah memastikan slot siarannya melalui stasiun televisi pusat TV Tokyo serta enam saluran afiliasi regionalnya di seluruh negara. Namun, detail jadwal tayang spesifik belum diumumkan secara resmi hingga berita ini diterbitkan kepada publik. Proyek ini menandai langkah penting dalam industri hiburan Jepang setelah manganya berhasil membangun basis penggemar yang solid.

Detail Karakter dan Pengisi Suara Anime

Penonton diperkenalkan dengan empat karakter utama yang menjadi pusat cerita melalui pengisian suara oleh aktor berpengalaman. Haruna Mikawa dipercaya untuk mengisi suara Mizuki Natsuno, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Zukki. Ia digambarkan sebagai anggota paling tidak populer dari grup idol bernama Melty Strawberry, namun memiliki wajah tegas dan sikap ketus yang menyembunyikan kerja kerasnya. Taihi Kimura kemudian berperan sebagai Koichi Okuta, seorang siswa SMA yang merupakan penggemar berat Mizuki sejak awal.

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Mai Kanno mengisi suara Awayuki Shiroi atau A-chan, anggota yang berhasil memikat hati penggemar melalui tingkah laku yang sangat menggemaskan. Sementara itu, Yukari Anzai mengambil peran Hatsune Fukuba atau Ha-chan, sosok anggota yang dikenal sangat sopan dan selalu memperhatikan kesejahteraan rekan-rekan satu grupnya. Keempat karakter ini membentuk dinamika inti yang akan diulas mendalam dalam serial tersebut.

Visibilitas Anggota dan Tim Produksi Kreatif

Bandai Namco Filmworks turut memperkenalkan visual karakter anggota Melty Strawberry lainnya yang memiliki kepribadian unik. Saku Kageyama atau Saku-chan kerap melontarkan ucapan mengejutkan saat mengantuk, sedangkan Niko Okamoto atau Nikorin memiliki gaya rambut sanggul khas menyerupai takoyaki. Mio Shiomi atau Shiomin berperan sebagai sosok kakak perempuan yang sangat perhatian, serta Mirin Sato atau Mii-chama yang mengutamakan efisiensi waktu.

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Minori Mochizuki atau Minorin memiliki kepribadian terus terang dan menggunakan kata ganti boku, sama seperti Mirin. Lala Hoshino atau Lala-pyon merupakan anggota termuda sekaligus paling tinggi di grup tersebut, digambarkan sebagai sosok yang energik dan blak-blakan. Dari sisi produksi, Seiji Kishi dipercaya sebagai sutradara di studio animasi TEAM TillDawn. Yuko Kakihara bertanggung jawab atas komposisi serial dan penulisan naskah, sedangkan Kazuaki Morita menangani desain karakter secara visual.

Latar Belakang Manga dan Alur Cerita Romantis

Karya asli Jun Wakatsuki ini pertama kali diterbitkan melalui majalah Shonen Magazine Edge milik Kodansha pada tahun 2022. Setelah majalah tersebut berhenti terbit pada tahun 2023, serial manga ini berpindah ke platform digital Magazine Pocket untuk terus menyapa pembacanya. Hingga Juli 2026, manga ini telah menerbitkan enam volume tankobon yang menarik perhatian luas. Sinopsis resmi dari Kodansha melalui platform K MANGA menjelaskan bahwa cerita berpusat pada Mizuki Natsuno yang popularitasnya paling rendah.

Situasi berubah ketika Koichi Okuta, penggemar setianya, mendapati bahwa Mizuki kini menjadi saudara tirinya setelah ayah Koichi menikah lagi. Keduanya akhirnya tinggal bersama dalam satu rumah, menciptakan dinamika hidup yang intim. Melihat Mizuki mulai kehilangan semangat dan terancam meninggalkan grup idol, Koichi bertekad membantunya bangkit. Sebagai balasan, Mizuki memberikan janji unik untuk menikahi Koichi jika ia berhasil menjadikan Mizuki sebagai bintang yang terkenal.

Dampak Pasar dan Langkah Selanjutnya Industri

Kehadiran cuplikan lagu dalam teaser trailer menunjukkan bahwa aspek musik akan menjadi elemen kunci dalam adaptasi ini. Proyek ini menargetkan ekspansi audiens melalui sinergi antara penggemar manga dan pemirsa televisi reguler. Rencana penayangan di jaringan TV Tokyo akan memastikan jangkauan nasional yang luas untuk serial ini. Para penggemar berharap proyek ini dapat meningkatkan popularitas karakter Melty Strawberry di kancah internasional.

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Tekanan pada tim kreatif TEAM TillDawn akan terlihat dalam eksekusi visual dan narasi yang harus setia pada sumber asli. Keputusan untuk mempertahankan elemen romantis dan komedi dari manga akan menentukan penerimaan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah konfirmasi jadwal tayang resmi yang akan diumumkan oleh pihak produser dan TV Tokyo. Kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada kualitas animasi dan performa suara para pengisi karakter.