Anime Adaptasi Manga Keigo Shinzo Tayang Januari 2027 di NHK

Adaptasi anime karya Keigo Shinzo resmi dijadwalkan tayang di NHK General pada Januari 2027, dengan dukungan distribusi global dari Viz Media dan lagu tema oleh Yoasobi.

Tim produksi anime adaptasi manga karya Keigo Shinzo telah resmi mengumumkan jadwal penayangan serta sejumlah informasi terbaru menjelang debutnya. Karya tersebut dijadwalkan akan tayang perdana di Jepang melalui saluran NHK General pada bulan Januari 2027. Menariknya, anime ini juga akan tersedia untuk penonton internasional melalui layanan streaming global yang memastikan aksesibilitas luas bagi penggemar di luar negeri.

Distribusi Global dan Keterlibatan Viz Media

Pengumuman strategis mengenai jadwal rilis dan strategi distribusi tersebut disampaikan secara resmi oleh Viz Media pada Senin tanggal 9 November. Perusahaan penerbit manga dan distributor anime asal Amerika Serikat itu turut terlibat aktif dalam proses produksi anime ini setelah menerima permintaan langsung dari pihak produksi inti. Keterlibatan Viz Media dalam proyek ini menandai kali kedua perusahaan tersebut berkolaborasi erat dengan tim kreatif yang menangani materi asli Keigo Shinzo.

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Kolaborasi antara Viz Media dan tim produksi Jepang ini menunjukkan komitmen kuat untuk membawa cerita ke pasar global dengan standar kualitas tinggi. Kehadiran platform distribusi besar seperti Viz Media diharapkan dapat meningkatkan visibilitas anime ini di kalangan penonton internasional yang sebelumnya mungkin belum familiar dengan karya aslinya. Strategi ini menjadi langkah penting dalam memaksimalkan jangkauan audiens untuk serial drama kehidupan sehari-hari yang diangkat dalam anime ini.

Inspirasi Lagu Tema Yoasobi dari Asagaya

Penyanyi dan penulis lagu terkenal, Yoasobi, kembali dipercaya untuk menggarap lagu tema utama bagi anime ini. Hal ini menjadi kali kedua Hoshino menggarap lagu tema untuk karya yang berhubungan dengan Shinzo, setelah sebelumnya ia pernah mengisi lagu tema untuk film yang mengambil latar kawasan Asagaya. Kawasan tersebut merupakan tempat yang pernah menjadi lokasi tinggal Hoshino selama beberapa waktu, sehingga ia memiliki kenangan tersendiri dengan lingkungan tersebut.

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Hoshino merasa memiliki kedekatan emosional dengan suasana cerita karena pengalaman pribadi tinggal di Asagaya. Sebelum mulai menggarap lagu, Hoshino bahkan menyempatkan diri mengunjungi Asagaya pada awal musim semi tahun ini. Ia berjalan-jalan sambil mengamati perubahan dan hal-hal yang masih bertahan di kawasan tersebut, menikmati makanan lokal, serta mencicipi gelato khas daerah itu.

Pengalaman实地 visit tersebut membantunya kembali merasakan suasana Asagaya yang kemudian menjadi inspirasi utama dalam proses penciptaan lagu. Hoshino fokus pada bagaimana karakter Hiroto menjalani kehidupan dan karakter-karakter lain yang tetap berusaha menghadapi kesulitan masing-masing. Ia berharap lagu ciptaannya dapat memberikan warna hangat bagi kehidupan para tokoh sekaligus memperkuat suasana cerita yang kental dengan nuansa dramatis.

Sinopsis Cerita dan Dinamika Karakter Utama

Anime ini mengangkat kisah drama kehidupan sehari-hari tentang Hiroto Ikuta, seorang pria berusia 29 tahun yang menjalani hidup dengan santai. Ia tidak memiliki kekasih, pekerjaan tetap, maupun rencana masa depan yang pasti. Meski begitu, Hiroto justru merasa bahagia dengan kehidupannya yang sederhana dan bebas tekanan. Pandangannya terhadap kehidupan tersebut terkadang sulit dipahami orang lain, terutama di tengah lingkungan yang dipenuhi kecemasan, kebingungan, dan kesedihan.

Perjalanan hidup Hiroto berubah drastis setelah ia menjalin persahabatan tak terduga dengan seorang perempuan tua yang dikenal pemarah di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika perempuan tersebut meninggal dunia, Hiroto mewarisi rumah tersebut beserta segala tanggung jawab yang menyertainya. Situasi semakin menarik ketika sepupunya yang berusia 18 tahun, Natsumi Kobayashi, pindah dan tinggal bersamanya di rumah baru itu.

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Natsumi adalah seorang mahasiswa seni yang sedang menghadapi berbagai kesulitan dalam studi dan hidupnya. Sebagai mahasiswa seni yang sedang menghadapi kesulitan, Natsumi memiliki persoalan sendiri yang berpotensi menguji gaya hidup Hiroto yang serba santai. Interaksi antara dua karakter dengan latar belakang dan kepribadian yang sangat berbeda ini menjadi inti ketegangan dan humor dalam serial ini.

Kru Produksi dan Data Komersial Manga

Karakter Hiroto akan disuarakan oleh Yuma Uchida, sedangkan Mayu Takahashi mengisi suara Natsumi. Deretan pengisi suara lainnya meliputi Rikako Aikawa sebagai Hanae Wada, Daisuke Namikawa sebagai Hideki Noguchi, Yoko Hikasa sebagai Yomogi Tachibana, Yume Miyamoto sebagai Akari Yokoyama, Yuichiro Umehara sebagai Ryo Ishikawa, serta Yuko Naito sebagai narator. Anime ini disutradarai oleh Kei Suezawa dari studio Production +h yang dikenal dengan karya-karya berkualitas tinggi.

Desain karakter ditangani oleh Naoyuki Asano, sementara Mika Nishimura bertugas sebagai direktur suara dan Kaori Sawada menggarap komposisi musik. Sebelumnya, pemutaran perdana episode pertama telah diselenggarakan oleh Viz Media dan Japan Society di New York pada 7 Oktober 2026, menandai antusiasme tinggi dari komunitas penggemar sebelum tayang resmi. Manga pertama kali diterbitkan di majalah Weekly Big Comic Spirits milik Shogakukan pada April 2021.

Hingga April 2026, manga ini telah memiliki 10 volume dan beredar lebih dari 1,1 juta eksemplar di seluruh dunia. Angka penjualan tersebut menunjukkan popularitas signifikan dari cerita asli yang kini akan diadaptasi menjadi visual animasi yang dinamis. Keberhasilan manga dalam meraih basis pembaca setia memberikan fondasi kuat bagi anime ini untuk mendapatkan perhatian serupa di layar kecil dan digital.