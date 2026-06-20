Angkot Ugal-Ugalan Angkut Pelajar SMP Kecelakaan di Jatinangor, Pengemudi Pura-Pura Kesurupan

Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Bandung-Cirebon, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, pada Kamis (18/6) lalu. Angkot tersebut mengangkut 17 pelajar SMPN 1 Tanjungsari.

Angkot ugal-ugalan mengangkut pelajar SMP kecelakaan di Jatinangor , pengemudi pura-pura kesurupan . Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Bandung-Cirebon, Kecamatan Jatinangor , Sumedang, pada Kamis (18/6) lalu.

Angkot tersebut mengangkut 17 pelajar SMPN 1 Tanjungsari. Dari rekaman video yang dilihat di media sosial, terlihat angkot itu terbalik dan mengalami kerusakan yang parah akibat kecelakaan. Bahkan, hal yang menarik, terlihat pengemudi angkot diduga mengalami kesurupan usai kecelakaan. Namun, menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Sumedang, Ipda Arief, pengemudi hanya pura-pura kesurupan karena panik.

Ke depan, Arief mengimbau masyarakat lebih berhati-hati ketika mengemudi dan tidak melanggar aturan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Meski demikian, dipastikan tak ada korban meninggal dunia ataupun luka berat dalam kecelakaan itu. Hanya ada enam orang yang mengalami luka ringan





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Angkot Ugal-Ugalan Kecelakaan Lalu Lintas Jatinangor Pengemudi Pura-Pura Kesurupan

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