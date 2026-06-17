Angkatan Laut AS Kembali Lakukan Pacific Partnership 2026 di Sumatera Utara

Pacific Partnership 2026, misi kemanusiaan Angkatan Laut Amerika Serikat, akan tiba di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada 21-31 Juli 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui latihan bersama TNI AL, layanan medis, dan pembangunan sekolah.

Bencana berdampak pada semua orang tanpa memandang ras, agama, atau kelas ekonomi. Karena itu, di masa tenang, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus ditingkatkan. Pacific Partnership 2026 , misi kemanusiaan Angkatan Laut Amerika Serikat , akan singgah di Sibolga dan Tapanuli Tengah , Sumatera Utara , pada 21-31 Juli 2026.

Misi yang melibatkan sekitar 300 personel ini akan melakukan latihan bersama TNI Angkatan Laut dalam tanggap darurat bencana, memberikan layanan medis termasuk penyembuhan trauma pascabencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi salah satunya melalui pembangunan sekolah. Program Engineering Civic Action Program (ENCAP) telah mulai membangun ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 158309 Pandan 3, Tapanuli Tengah, yang ditargetkan rampung pada 24 Juli 2026.

Komandan Misi Captain Robert Reyes mengatakan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan bencana di kawasan Indo-Pasifik, sementara Kolonel Alain Lafreniere menekankan bahwa misi ini telah berjalan sejak 2006 sebagai respons tsunami 2004 dan tetap berfokus pada bantuan kemanusiaan serta penguatan kemitraan. Kepala daerah setempat, Binsar TH Sitanggang, mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut yang penting untuk daerah yang terdampak parah oleh bencana Sumatera.

Misi ini juga akan mengunjungi lebih dari 10 negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Fiji, dan Palau





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