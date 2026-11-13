Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Catat Pertumbuhan Trafik Oktober 2026

PT Angkasa Pura I melaporkan lonjakan penumpang dan penerbangan di Bandara Ngurah Rai pada Oktober 2026, menandai kesiapan menghadapi puncak musim liburan Nataru 2026.

PT Angkasa Pura I melalui pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencatatkan performa operasional yang signifikan selama Oktober 2026, dengan rata-rata penanganan kurang lebih 68 ribu pergerakan penumpang per harinya. Angka pencapaian ini diidentifikasi sebagai momentum positif yang menunjukkan kesiapan infrastruktur penerbangan dalam menyambut periode liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru yang diprediksi akan mencatat lonjakan permintaan tinggi di akhir tahun 2026 dan awal tahun 2027.

Detail Kinerja Operasional Bandara Ngurah Rai

Berdasarkan laporan data operasional resmi, Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil melayani total 2,1 juta pergerakan penumpang serta 12,9 ribu pergerakan pesawat udara sepanjang bulan Oktober 2026. Capaian volume trafik tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan stabil ketika dibandingkan dengan kondisi operasional pada bulan sebelumnya, yaitu September 2026.

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Pertumbuhan volume penumpang tercatat sebesar 2,5 persen, sementara jumlah pergerakan pesawat udara mengalami peningkatan yang lebih tajam, yaitu sebesar 8,5 persen. Data rinci menunjukkan bahwa dari total 2,1 juta penumpang, sebanyak 756 ribu merupakan penumpang yang menggunakan rute domestik dan 1,3 juta lainnya menggunakan rute internasional, sementara pergerakan pesawat terdiri atas 6.128 penerbangan domestik dan 6.797 penerbangan internasional.

Pendapatan Kumulatif dan Rute Teratas

Kinerja operasional yang solid pada bulan Oktober turut berkontribusi besar terhadap akumulasi data perjalanan selama periode Januari hingga Oktober 2026, di mana bandara di Bali Selatan tersebut mencatatkan total 19,7 juta pergerakan penumpang. Angka ini terbagi menjadi 7 juta penumpang untuk rute domestik dan 12,7 juta penumpang untuk rute internasional.

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Dalam aspek pergerakan pesawat udara, total yang tercatat dari Januari hingga Oktober 2026 mencapai 118 ribu penerbangan, yang terdiri atas 54 ribu penerbangan domestik dan 63 ribu penerbangan internasional. Dari sisi rute internasional, Singapura atau Sin Changi Airport (SIN) tetap menjadi destinasi tersibuk dengan trafik mencapai 2,2 juta penumpang atau 18 persen dari total lalu lintas internasional, diikuti oleh Kuala Lumpur (KUL) dengan 1,2 juta penumpang.

Untuk rute domestik, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang (CGK) mendominasi dengan volume 3,1 juta penumpang atau 44 persen dari total lalu lintas domestik. Rute domestik lainnya yang signifikan meliputi Surabaya (SUB) dengan 1 juta penumpang, Labuan Bajo (LBJ) dengan 506 ribu penumpang, Lombok Praya (LOP) dengan 407 ribu penumpang, dan Makassar (UPG) dengan 365 ribu penumpang. Data negara asal wisatawan mancanegara juga menunjukkan Australia sebagai sumber pengunjung terbesar dengan 1,5 juta kedatangan, disusul China dengan 520 ribu kunjungan.

Dampak Aktivasi Penerbangan Perdana Starlux Airlines

Nugroho Jati, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, menjelaskan bahwa kinerja positif yang tercapai tidak terlepas dari aktivasi strategis terkait pembukaan rute penerbangan baru. Dua aktivasi penerbangan perdana internasional yang beroperasi di bulan Oktober memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan konektivitas udara Bali dengan pasar global.

Aktivasi pertama adalah operasional resmi Starlux Airlines yang memulai rute Taipei-Bali pada tanggal 1 Oktober 2026. Aktivasi kedua adalah peluncuran rute Bali-Melbourne oleh TransNusa yang mulai melayani penerbangan secara resmi pada tanggal 19 Oktober 2026. Kehadiran dua maskapai ini dianggap sebagai strategi efektif untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata Bali di kancah pariwisata internasional.

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Strategi Kesiapan Menghadapi Lonjakan Nataru

Menghadapi prediksi lonjakan pergerakan penumpang yang signifikan pada masa libur akhir tahun mendatang, manajemen bandara telah memulai proses pematangan berbagai persiapan operasional di lapangan. Nugroho Jati menegaskan bahwa seluruh kesiapan fasilitas, layanan, dan sumber daya manusia senantiasa dijaga dalam kondisi siap siaga untuk menjamin kelancaran arus penumpang.

Berdasarkan analisis tren dan pola pergerakan dari tahun-tahun sebelumnya, periode Natal dan Tahun Baru diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan trafik yang jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Oleh karena itu, pihak pengelola berkomitmen untuk terus berupaya menjaga standar operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai aktivasi kegiatan dan pemasangan instalasi dekorasi untuk menyemarakkan periode festive tersebut.