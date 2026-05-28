Jumlah kendaraan yang keluar Jabotabek menuju arah timur dan selatan meningkat pada hari H Iduladha 1447 Hijriah.

Angka lalin keluar Jabotabek meningkat 19,62 persen pada hari H Iduladha 1447 Hijriah, atau pada Rabu (27/5/2026). Mayoritas distribusi lalin keluar Jabotabek didominasi oleh kendaraan yang bergerak menuju arah timur ( Trans Jawa dan Bandung ).

Lalin keluar Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 81.030 kendaraan, meningkat sebesar 52,67 persen dari lalin normal. Sementara lalin keluar Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 75.176 kendaraan, meningkat 35,26 persen dari lalin normal. Total lalin keluar Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 156.206 kendaraan, meningkat sebesar 43,76 persen dari lalin normal.

Adapun lalin keluar Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 86.786 kendaraan, lebih rendah 8,63 persen dari lalin normal. Jumlah kendaraan yang keluar Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 78.047 kendaraan, meningkat 20,53 persen dari lalin normal. Untuk volume arus lalin keluar wilayah Jabotabek pada hari H Iduladha 1447 Hijriah, atau pada Rabu (27/5/2026) adalah sebanyak 124.719 kendaraan.

Meskipun secara kumulatif angka ini lebih rendah 8,51 persen dibandingkan lalin normal, Jasa Marga tetap mencatat adanya peningkatan mobilitas masyarakat ke arah timur (ke Trans Jawa dan Bandung) yang meningkat sebesar 6,85 persen, dan ke arah selatan (ke Puncak) yang meningkat 5,90 persen dari lalin normal





