Anggota DPRD Gorontalo Viral: Ucapkan Pernyataan Kontroversial, PDI-P Pecat Wahyudin Moridu

Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi sorotan publik setelah video dirinya yang berisi pernyataan kontroversial viral di media sosial. PDI-P mengambil tindakan tegas dengan memecatnya.

Tangkapan layar video yang menjadi viral memperlihatkan Wahyudin Moridu , anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi pusat perhatian publik setelah video dirinya yang berisi pernyataan kontroversial menyebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Wahyudin terlihat bercanda dengan kalimat yang mengundang kontroversi: Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin.

Video ini direkam saat Wahyudin sedang dalam perjalanan menuju Bandara Djalaluddin Tantu, bersama seorang perempuan yang ia sebut sebagai “hugel”, sebuah istilah dalam bahasa Melayu Manado yang mengacu pada hubungan gelap. Kejadian ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, menyoroti etika seorang pejabat publik dan dampak dari ucapan yang dianggap tidak pantas. Video tersebut dengan cepat menyebar melalui platform media sosial seperti TikTok, Facebook, dan WhatsApp, memicu diskusi dan perdebatan mengenai tanggung jawab dan perilaku anggota dewan. Respon awal dari masyarakat beragam, mulai dari kecaman keras hingga tuntutan tindakan tegas terhadap Wahyudin. Kasus ini juga mengingatkan kembali pentingnya pengawasan terhadap perilaku pejabat publik dan perlunya menjaga citra baik lembaga perwakilan rakyat di mata masyarakat. Peristiwa ini mencerminkan dinamika politik lokal dan sensitivitas publik terhadap isu-isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam situasi ini, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin kuat, serta mendorong pentingnya penegakan kode etik bagi anggota dewan. \Menyusul penyebaran video tersebut, Wahyudin Moridu menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang ia wakili. Wahyudin mengakui bahwa semua yang terjadi adalah murni kesalahannya dan memohon maaf atas perbuatannya. Langkah cepat dari Wahyudin untuk memberikan klarifikasi menunjukkan upaya untuk meredam dampak negatif dari pernyataannya. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, mengumumkan bahwa Badan Kehormatan DPRD telah memanggil Wahyudin untuk memberikan penjelasan terkait insiden tersebut. Rapat Badan Kehormatan dilaksanakan pada Jumat (19/9/2025) pukul 20.00 Wita, dengan menghadirkan Wahyudin Moridu. Pemanggilan ini menunjukkan keseriusan lembaga DPRD dalam menindaklanjuti kasus ini dan memastikan adanya penegakan kode etik. Wahyudin, yang akrab disapa Wahyu, merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terpilih melalui Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Fakta bahwa Wahyu merupakan putra dari mantan Bupati Boalemo, Darwis Moridu, yang juga pernah terlibat dalam kasus korupsi pembangunan jalan, menambah kompleksitas dalam persepsi publik terhadap kasus ini. Latar belakang keluarga ini berpotensi mempengaruhi opini publik dan memberikan dimensi tambahan dalam penilaian terhadap tindakan Wahyudin. Selain itu, status Wahyudin sebagai anggota DPRD yang baru terpilih juga menjadi sorotan, menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap anggota dewan yang baru. \Sebagai tindak lanjut, PDI-P, partai politik tempat Wahyudin bernaung, secara resmi memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Gorontalo. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh Wahyudin. Pemecatan tersebut menegaskan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Keputusan PDI-P ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi anggota dewan lainnya untuk selalu menjaga perilaku dan ucapan mereka. Selain itu, berita viral lain yang juga menarik perhatian adalah video yang menampilkan pesawat Garuda Indonesia mengeluarkan api saat terbang. Meskipun belum ada informasi lengkap mengenai penyebab insiden ini, maskapai telah memberikan pernyataan resmi untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil. Insiden ini menambah perhatian publik terhadap aspek keamanan penerbangan dan memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kasus Wahyudin Moridu dan insiden pesawat Garuda Indonesia menunjukkan betapa cepatnya informasi menyebar di era digital dan betapa pentingnya respons cepat dan tepat dari pihak terkait. Kedua peristiwa ini juga menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan keselamatan masyarakat





Wahyudin Moridu PDI-P DPRD Gorontalo Kontroversi Pemecatan Korupsi

