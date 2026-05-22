Anggota DPRD DKI Jakarta mengambil langkah khusus untuk mengatasi maraknya aksi kriminalitas di Jakarta Barat

Hardiyanto Kenneth, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, mengumumkan pembentukan pertemuan lintas sektor, NGOPI, untuk mencari solusi maraknya aksi kriminalitas di Jakarta Barat. Kent juga menganalogikan dirinya sebagai 'Batman' di Jakarta Barat, yang akan selalu mengawasi kondisi keamanan di wilayah ini demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus kriminalitas jalanan, khususnya kasus begal, memicu keresahan masyarakat Jakarta Barat hingga ramai disebut-sebut sebagai 'Gotham City' di media sosial. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth , dari Fraksi PDIP memutuskan untuk membentuk pertemuan lintas sektor, NGOPI, untuk mencari solusi maraknya aksi kriminalitas.

Kent menganggap keamanan wilayah tidak hanya bisa dibebankan kepada aparat kepolisian, dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Untuk jangka pendek, Kent mendorong optimalisasi teknologi pengawasan, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), di sejumlah lokasi strategis dan rawan kejahatan





