Anggota DPR RI Yan Mandenas Mendesak Peningkatan Kualitas Program MBG Papua

Anggota DPR RI Yan Mandenas mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membenahi kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua demi gizi peserta didik dan mencapai Indonesia Emas 2045.

Anggota DPR RI Yan Mandenas mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membenahi kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua demi gizi peserta didik dan mencapai Indonesia Emas 2045 .

Pergantian pimpinan BGN ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan program strategis nasional. Pemerintah telah melakukan pergantian kepemimpinan di BGN, mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 dan menggantinya dengan Nanik, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Langkah ini diharapkan dapat menjawab masukan masyarakat dan hasil pengawasan DPR terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Program MBG memiliki peran krusial dalam mendukung peningkatan gizi peserta didik di seluruh Indonesia.

Program ini juga bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jajaran pimpinan baru BGN diharapkan dapat lebih memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas layanan Program MBG. Ini mencakup penyusunan menu yang bergizi, proses pengolahan makanan yang higienis, serta distribusi yang efisien ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Peningkatan kualitas ini menjadi kunci utama agar tujuan program tercapai secara maksimal. Tantangan pelaksanaan MBG di Papua memerlukan perhatian serius, terutama di daerah-daerah terpencil. Kondisi geografis Papua yang berbeda dengan daerah lain menuntut pengelolaan program yang efektif dan tepat sasaran. Pendekatan khusus diperlukan untuk mengatasi hambatan logistik dan memastikan makanan bergizi sampai ke tangan peserta didik.

Anggota DPR tersebut juga mendorong agar pelaksanaan program tidak hanya fokus pada aspek kualitas gizi. Lebih jauh, MBG diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di daerah masing-masing, memberdayakan petani dan produsen lokal. Dadan Hindayana diberhentikan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2026, menandai berakhirnya masa jabatannya.

Posisi Kepala BGN kini diemban oleh Nanik S Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Penunjukan Nanik diharapkan membawa angin segar dan perbaikan signifikan dalam pelaksanaan MBG. Pengalaman Nanik sebagai wakil kepala diharapkan dapat mempercepat adaptasi dan implementasi strategi baru. Yan Mandenas berharap evaluasi kepemimpinan BGN ini menjadi momentum penting untuk perbaikan menyeluruh.

Tujuannya adalah agar pelaksanaan Program MBG di Tanah Papua semakin berkualitas, merata, dan memberikan manfaat nyata. Manfaat ini tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi masyarakat luas yang terlibat dalam rantai pasok pangan





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Program MBG Papua Kualitas Gizi Indonesia Emas 2045

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